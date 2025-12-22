Montesilvano canta la pace: “Happy Xmas (War Is Over)” diventa un progetto corale di solidarietà

“Happy Xmas (War Is Over) feat. Montesilvano” non è solo una cover, né un’operazione natalizia come tante. È il primo progetto musicale di solidarietà corale che trasforma un’intera città in un messaggio di pace, ascolto e comunità.

Disponibile dall’8 dicembre su tutti i digital store, con distribuzione Warner Music, il progetto nasce a Montesilvano (PE) e porta la firma artistica di Tom Beaver, che ne ha curato la direzione insieme a Graziano Fabrizi, con l’interpretazione vocale di Giò Di Tonno e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Quando una città diventa un coro

L’idea alla base di “Happy Xmas (War Is Over) feat. Montesilvano” è semplice e radicale allo stesso tempo: tornare ad ascoltare l’altro. Incontrarlo, riconoscerlo, abbracciarlo fino a sentirlo parte di sé.

Famiglie, bambini, scuole, associazioni, volontari e cittadini comuni hanno prestato la propria voce per dare vita a una versione collettiva dello storico brano di John Lennon e Yoko Ono. Un’unica grande anima che canta la pace, trasformando la musica in un gesto concreto di vicinanza e speranza.

«Vinciamo l’indifferenza con la musica, con gli abbracci rimasti sospesi, con le parole che non abbiamo ancora avuto il coraggio di dire», spiegano Tom Beaver e Graziano Fabrizi. Da questa visione nasce un progetto che mette al centro la comunità e l’ascolto come gesto quotidiano.

Il disco: due tracce, un solo messaggio

Il progetto si articola in due tracce, entrambe pensate come parte di un unico racconto umano e musicale.

Traccia 1 – “Happy Xmas (War Is Over) feat. Montesilvano” | 3:15

La celebre canzone di Lennon e Ono rivive attraverso le voci della città. Non una semplice reinterpretazione, ma un atto collettivo che restituisce al brano la sua funzione originaria: essere un inno civile, un canto di pace dedicato alle nuove generazioni.

Traccia 2 – “Quando sorridi al buio” | 1:40

Un monologo scritto e interpretato da Graziano Fabrizi. Una riflessione intima sulla fragilità, sulla luce che nasce dalle crepe, sulla possibilità per una comunità di farsi cura reciproca.

Un progetto che vive anche fuori dalla musica

Lo studio mobile del Ninety Studio ha attraversato i luoghi di Montesilvano per raccogliere le voci della cittadinanza, dando vita a un vero e proprio esperimento sociale: costruire il bene condiviso attraverso la musica.

L’intero ricavato del progetto sarà devoluto al Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara. L’azione benefica è coordinata dal SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti Polizia della provincia di Pescara.

Sono state prodotte 1000 copie fisiche del singolo.

Obiettivo benefico entro il 7 gennaio 2026: 10.000 euro.

I protagonisti di “Happy Xmas (War Is Over) feat. Montesilvano”

Tom Beaver

Musicista, produttore multiplatino e autore, è una presenza consolidata nel panorama musicale italiano. Ha collaborato con le principali major discografiche e con programmi come Amici e Lo Zecchino d’Oro. In questo progetto firma una visione chiara: trasformare un’intera città in un coro di pace.

Graziano Fabrizi

Autore, docente antimafia e artista visivo, è responsabile del Premio Nazionale Paolo Borsellino e ideatore di Officina Legalità. Nel progetto è direttore artistico e voce narrante, portando profondità teatrale e forza civile.

Giò Di Tonno

Vincitore del Festival di Sanremo 2008 e protagonista di grandi musical internazionali, presta la sua voce a un’interpretazione intensa e generosa, capace di valorizzare la coralità del progetto senza sovrastarla.

“Happy Xmas (War Is Over) feat. Montesilvano” non è solo un brano natalizio. È un percorso umano, un gesto collettivo, un modo diverso di costruire il Natale: fatto di musica, voci e persone reali che scelgono di stare insieme e di dare vita a qualcosa di vero.