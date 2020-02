Il 28 febbraio è il giorno dell’uscita di Terranova, il nuovo album di Gulliver, l’artista fino a qualche tempo fa conosciuto come Giò Sada e vincitore nel 2015 della nona edizione di X Factor (Ne abbiamo parlato Qui).

Terranova arriva dopo la pubblicazione del singolo Figli. Prima, invece, Gulliver aveva fatto uscire L’essere meccanico e 100 vite, dal quale diede il via al nuovo progetto artistico.

“Gulliver sono io.

Da quando ho iniziato a suonare ho attraversato mondi diversissimi, agli opposti direi, ma in ognuno ho portato sempre tutto me stesso. “Terranova” è il punto di approdo del mio viaggio, una terra nuova in cui sono letteralmente naufragato per caso. Non ho scritto canzoni, sono loro che si sono lasciate scrivere, sono sbocciate da sole prendendo una direzione che non avrei mai potuto prevedere. Questo disco è me, ma è anche completamente diverso da me. Ha camminato sulle sue gambe fin dal primo giorno, e forse è per questo che ne sono così fiero,”

Queste le parole che Gulliver ha usato per presentare Terranova, album in uscita per l’etichetta Kallax Records con distribuzione Artist First.

GULLIVER – TERRANOVA – TRACKLIST

Terranova rappresenta per Gulliver un nuovo inizio. L’obiettivo è ritornare a una dimensione più autentica, come esperienza di condivisione. Un occhio attento che osserva e critica la società in cui vive. Uno sguardo curioso senza pregiudizi verso il nuovo, il diverso, la contaminazione.

“In queste canzoni c’è tutto l’amore e la passione che ho dentro di me, c’è l’amore e la cura di tutti quelli coinvolti in questo viaggio Senza bussola che dura oramai da diversi anni. Sono stranito, entusiasta, impaurito dopo essermi chiesto anche io dove fossi finito, ma Terranova è pronto e il 28 febbraio lo liberiamo come se incarnasse il nostro grande abbraccio verso tutti.”

Ecco la tracklist:

Vado Con L’aria Ma Che Razza Di Finale Figli 100 Vite L’essere Meccanico Amaranto Se Non Sono Necessario Terranova

Foto di Francesco Di Summa