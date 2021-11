Arriva a dicembre il nuovo album di Guè, “GVESVS”

Gué annuncia a sorpresa il nuovo album, GVESVS, in uscita il 10 dicembre prossimo per Island Records.

Il rapper si prepara a tracciare nuovi percorsi mentre la sua data evento al Fabrique di Milano fissata per il 20 dicembre è andata sold out in meno di una settimana.

Questo nuovo progetto discografico arriva dopo il grande successo di pubblico e critica con dj Harsh per l’album Fastlife 4, uscito appena sei mesi fa e certificato con il disco di platino.

Ora Guè torna con un nuovo album ufficiale intitolato GVESVS. Un riferimento non solo all’impatto quasi messianico che il rapper ha avuto sulla scena hip hop italiana, è anche a un dato biografico: Gué è infatti nato il 25 dicembre.

In attesa di ulteriori dettagli sulla tracklist, è disponibile da oggi il pre-save dell’album e il preorder nei formati fisici. In esclusiva su Amazon, inoltre, è possibile anche preordinare il formato CD / doppio LP autografato e, in occasione dell’Amazon Cyber Monday, anche uno speciale pacchetto che conterrà CD + jumper natalizio in edizione limitata.













Sono inoltre ancora disponibili i biglietti per le due date estive annunciate da Gué per il 2022 (24 giugno al Carroponte di Milano e 25 giugno al Rock in Roma).

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI