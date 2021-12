Greta: il singolo “Sarà che” racconta i ricordi di un amore finito

Dal 1° dicembre 2021 è disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo dei Greta, Sarà che. Il brano (Artist First) racconta i ricordi di una storia d’amore che si è conclusa.

La canzone parla di chi ha condiviso una parte di vita e adesso è costretto a lasciarla andare. Descrive come le cose siano cambiate ora che gli stessi posti in cui prima si era in due, sono diventati vuoti. Quando un amore finisce, rimane nell’aria il profumo di quello che c’è stato. Ossia, rimangono i ricordi e i momenti felici passati insieme. E forse c’è ancora un po’ di quella felicità, nascosta da qualche parte, pure adesso che “ha un senso diverso anche l’immenso“.

Sarà che è una canzone che ha l’intento di raccontare la vita e l’amore, in sintonia con il mood dei Greta. Il progetto della band è nato a Padova a inizio 2019 da quattro ragazzi con il forte bisogno di raccontare se stessi e le loro vite. I Greta sono: Pietro Barsotti (24 anni, cantante), Riccardo Volpato (24 anni, tastierista), Mattia Cardinale (22 anni, chitarrista) e Nicolò Volpato (21 anni, percussioni). Nel 2019, la band pubblica il singolo Respiro. Il brano successivo è Ti Cerco Da Qua, al quale seguono altre canzoni. Ad oggi, il progetto dei Greta supera il milione di stream totale nelle canzoni su Spotify.

Il nuovo pezzo Sarà che nasce da una collaborazione autorale di Pietro Barsotti e Riccardo Volpato con Roberto Casalino, autore che ha firmato brani di Marco Mengoni, Emma Marrone, Giusy Ferreri e molti altri. Il singolo è prodotto da Riccardo Scirè, produttore conosciuto per aver lavorato su diverse hit tra le quali il tormentone estivo Pistolero di Elettra Lamborghini.

