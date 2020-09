Gran finale per il Fantastico Festival 2020 con Neno e Enea Vlad

Fantastico Festival 2020. Avrà luogo sabato 19 settembre, all’Arena degli Artisti di Pegli – Genova (in una serata già sold out), la finale del Fantastico Festival, concorso canoro nazionale creato e curato da Mediaquality.

L’edizione 2020 avrà inizio partire dalle 20:30 spostandosi dopo cinque anni al Teatro di Cicagna all’Arena degli Artisti.

Rispettando tutti i protocolli anti contagio da Covid-19, come il distanziamento

interpersonale, l’uso di mascherina, la misurazione della temperatura e quant’altro richiesto dalle autorità, il Fantastico Festival quindi, anche quest’anno, avrà la sua finale.

Fantastico Festival 2020

La serata sarà condotta da Andrea Carretti, e avrà inizio con l’Antefestival.

La finalissima sarà ripresa dalle videocamere di AVPROSTUDIO per la regia di Andrea Vialardi , e mandata in onda in diretta streaming attraverso il sito live.fantasticofestival.it e su Radio Vertigo One (la web radio più ascoltata in Italia) e le piattaforme social Youtube e Facebook.

A condurre la diretta sarà Jacopo Saliani, famoso dj noto come JAY-S e salito agli onori della cronaca anche per la musica dal suo terrazzo di Multedo, durante il periodo del lockdown.

La direzione artistica è a cura di Enza Nalbone mentre il vocal coach, che seguirà i cantanti sia tecnicamente che emotivamente, sarà Luca Damerini.

Nelle semifinali del concorso da 60 artisti sono stati scelti i 18 semifinalisti. Ecco l’elenco:

Simona Artino

Euphoria

Carlotta Rosini

Girasoli (Gaia Tenti)

Chiara Pavone

Aurora Calabrese

Francesca Fiorito

Eleonora Viaggi

Rachel Chelini

Irene Nizzi

Naomi Frantini

Leonadro (Leonardo Tamburrano)

Jessica Pino

Us Music Band

Sire (Savino Riontino)

Marco Conte

Lucrezia Gerelli

Alessia Barichello

Ospiti della finale saranno due giovani cantautori.

Il primo è Neno (Stefano Farinetti), già vincitore del Premio della critica al Fantastico Festival 2019, concorrente dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e terzo classificato al Festival di Castrocaro 2020 (primo per la classifica streaming TimMusic del pubblico).

Il secondo è il 21enne Enea Vlad. Uscito prima dell’estate, il suo singolo Astronauti ha raggiunto quota 40.000 stream su Spotify e il videoclip ufficiale oltre 50.000 views su YouTube.

Altro ospite il comico Marco Rinaldi.

La giuria invece sarà presieduta da Sandro Giacobbe e vedrà in campo il direttore del nostro sito, Massimiliano Longo, il critico Renato Tortarolo, la violinista Valeria Saturnino e la cantante Antonella Sera.