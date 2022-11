In “TikTok” Grace Cambria si butta, tra Trend e Pov, nella Generazione X

Torna Grace Cambria con TikTok un brano dall’impronta urban con elementi sonori che richiamano le radici siciliane dell’artista.

Cantautrice catanese classe ‘96 Grace inizia ad approcciarsi al mondo della musica sin da piccola, seguendo le orme della madre australiana.

Nel 2016 partecipa a X Factor ma sarà Amici di Maria De Filippi, nel 2017, a farla conoscere al grande pubblico grazie anche al singolo Portami a ballare.

Negli anni seguenti seguono diversi altri singoli tra cui Come nelle favole, canzone che riesce a conquistare la prima posizione nella Viral 50 di Spotify, partecipazioni a live (Mondo Marcio, Le Vibrazioni, Paolo Meneguzzi e i Dear Jack), e manifestazione come La Partita del cuore e il Festival Show. Grace Cambria, tra il 2019 e il 2022, ha conquistato diverse playlist editoriali di Spotify e scritto per altri artisti. Per esempio il singolo di Arianna feat. Shaggy, Bella vita, canzone che è diventata la colonna sonora di uno spot Tim.

Grace Cambria TikTok è il nuovo singolo

Questa canzone è stata scritta da Grace in collaborazione con Gabriele Coco. Si tratta di un brano influenzato dal mondo arabo, con una forte presenza pop mischiata a metriche rap. Nel pezzo la cantautrice racconta di sé attraverso un linguaggio giovanile, ricco anche di termini stranieri.

Ecco come lo racconta Grace Cambria:

“Amo poter dire che questo pezzo è stato lavorato a 8 mani perché senza il tocco di ognuno di noi non sarebbe stato possibile ottenere il risultato finale, per questo mi sento fiera di menzionare i miei produttori Vittorio Conte, Massimo Sciannamea e Gabriele Coco. Ho scritto quindi il brano analizzando, entrando appieno nel vortice dei trend e dei pov e conoscendo i volti più noti dell’internet, la cosiddetta generazione Z. Mi stupisce come mostrare la quotidianità catturi così tanto la nostra attenzione. Io amo questa quarta dimensione, mi ispira tanto e mi porta a vedere le cose su vari punti di vista. E non nego di essere “gelosa” nel non essere come quelle persone che si mostrano semplicemente per quello che sono, senza freni e senza vergogna, fregandosene dei giudizi altrui e dei mille commenti negativi contro.“

Qui a seguire il videoclip del pezzo.