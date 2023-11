Giusy Ferreri firma e interpreta “Il meglio di te” per la colonna sonora del nuovo film di Fabrizio Maria Cortese

Giusy Ferreri Il meglio di te testo e significato del nuovo singolo in arrivo In radio e in digitale da giovedì 9 novembre.

“Il meglio di te” (distribuito Da Sony Music) è la canzone originale scritta e interpretata da Giusy Ferreri per la colonna sonora dell’omonimo film di Fabrizio Maria Cortese, che arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 9 novembre.

Giusy ferreri Il meglio di te significato del brano

Per quanto riguarda il sound, il brano si caratterizza per la presenza di atmosfere sospese e malinconiche, che fanno da cornice a un testo in cui Giusy racconta la storia dei due protagonisti del film: due anime che si perdono e si ritrovano quando nulla è più scontato (qui la trama del film).

Mixato da Francesco Luzzi presso il Mulino Recording e masterizzato da Pietro Caramelli presso Energy Mastering, “Il meglio di te” vede il produttore artistico Gabriele Cannarozzo al basso elettrico e alle chitarre aggiuntive, Andrea Polidori alla batteria, Davide Aru alle chitarre elettriche e acustiche, Will Medini al pianoforte e all’orchestrazione, Mattia Boschi al violoncello e Simone D’Eusanio al violino e alla viola.

Prodotto da Orange Pictures, Golden Hours Film, Sirio Studios e Rai Cinema e distribuito da Adler Entertainment, il film vede invece all’interno del cast – oltre a Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta – Dafne Scoccia, Anita Kravos, Simone Montedoro e Giusi Merli.

GIUSY FERRERI IL MEGLIO DI TE TESTO

Foto di copertina di Gianmarco Chieregato