Giusy Ferreri canta “Il meglio di te”, brano portante della colonna sonora dell’omonimo film

Giusy Ferreri ha inciso “Il meglio di te“, brano portante della colonna del film omonimo in uscita il 9 novembre per Orange Pictures.

Ad annunciarlo è stata l’artista stessa attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Instagram e girato sul set del videoclip del brano in compagnia del regista, Fabrizio Maria Cortese:

“Sono a Roma in compagnia di Fabrizio Maria Cortese. Perché siamo insieme? Perché siamo sul set del videoclip della canzone ‘Il meglio di te’, la canzone che ho scritto propio per il film ‘Il meglio di te‘ di Fabrizio Maria Cortese. Ecco spoilerata la prima cosa… “.

In attesa di sapere di più sul brano di Giusy Ferreri scopriamo di cosa parla il film.

La trama del film

Antonio, interpretato Vincent Riotta, è un uomo di successo, Nicole, Maria Grazia Cucinotta, una donna brillante.

I due si sono amati moltissimo ma prima del “vissero tutti felici e contenti” il loro mondo è esploso, il cielo si è capovolto e loro due sono si sono ritrovati lontani, dispersi, pieni di rabbia, colpa e delusione.

L’inevitabile separazione dura qualche anno e traccia un confine nettissimo tra le loro vite. Ma il destino ha spesso una trama nascosta da tirare fuori al momento più opportuno per ribaltare piani, scompaginare progetti, disseminare dubbi.

E così Nicole si trova di fronte ad una scelta: incontrare di nuovo il suo ex marito per riavere indietro qualcosa di molto importante per lei. Una scelta dolorosa che la porterà ad intraprendere un viaggio nel suo passato, attraverso i lati bui e i giorni splendenti.