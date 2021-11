Giuse The Lizia, il rap d'autore che ti contagia... in arrivo l'EP "Come minimo"

Giuse The Lizia è pronto a farci sentire il suo primo lavoro discografico. Come minimo è il suo manifesto, una full immersion nel suo mondo musicale.

Uscirà il 5 novembre l’EP d’esordio di Giuse The Lizia. Si intitola Come minimo ed è firmato da Maciste Dischi.

“Un anno fa non rientrava nei miei piani l’uscita di un EP e non rientrava nei miei piani nemmeno la musica – racconta Giuse – Ho sempre vissuto tutto come veniva, senza farmi troppi programmi. Vedere queste nascere tra mille incertezze è un’emozione grande ed in qualche modo l’uscita di questo EP mi da modo di avere per la prima volta una certezza. Si chiama Come minimo perché spero di farne altre 300. Per adesso ho questi sei pezzi sei e me li tengo stretti.”

“Prenditi del tempo / per ritornarci dentro / magari poi ti passa”

Uno dei tre brani, che Giuse The Lizia ha già pubblicato nelle scorse settimane, è Magari ti passa, a cui il rapper-cantautore di Bagheria è molto affezionato.

“Tengo particolarmente a questo pezzo perché profondamente legato ad un periodo sentimentalmente parecchio instabile. La speranza era quella di svegliarsi una mattina e ritrovarmi tutto a posto, come prima. Alla fine non è andata così, ma ne è nata una canzone.”

Dritto al punto, un vero e proprio fiume di parole che scorre imprevedibile per tutta la durata della canzone. L’intreccio tra testo e sound ha un effetto contagioso e così sarà anche per il mood generale dell’EP.

Il cantautore tra l’altro al momento è uno dei 45 semifinalisti di Sanremo giovani 2021.

GIUSE THE LIZIA, UN RAPPER-CANTAUTORE

Giuse ha iniziato a fare musica a 15 anni, suonando la chitarra in una cover band degli Strokes.

Il suo percorso artistico è iniziato con i singoli Vietnam e Serate Storte, prodotti da Mr. Monkey, usciti lo scorso aprile.

Il suo debutto live è avvenuto sull’iconico palco del Mi Manchi (il 5 giugno al Circolo Magnolia di Milano).

Giuse The Lizia ha solo 19 anni, ma è pronto a contagiare la nostra quotidianità con il suo flow. La sua cifra, infatti, quella del rap mescolato al cantautorato, sorprende singolo dopo singolo. Il rapper e cantautore ha iniziato un percorso inaspettato in cui perdersi completamente.