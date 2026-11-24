Giulio Nenna presenta il nuovo singolo ANIMA, in uscita in digitale venerdì 27 novembre. Il brano, già disponibile in pre-save, è stato realizzato insieme a Davide Rossi, violinista e produttore che ha collaborato con artisti come i Coldplay, Kanye West, Alicia Keys e Depeche Mode.

Il singolo anticipa il prossimo lavoro discografico di Nenna e prosegue la svolta solista inaugurata lo scorso aprile con l’album In My Past Lives, caratterizzato da influenze mediterranee, latine e cinematografiche affidate alla chitarra.

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ANIMA, la chitarra di Giulio Nenna e gli archi di Davide Rossi

ANIMA unisce la chitarra di Nenna e gli archi di Rossi in un brano acustico e minimale. Nenna esplora il linguaggio della chitarra neoclassica e punta sull’essenzialità, sul silenzio e sulle imperfezioni della registrazione.

Sulla scelta di togliere anziché aggiungere, Nenna spiega: “ANIMA è il primo passo verso il mio prossimo lavoro discografico e nasce da un’esigenza che sento sempre più forte: togliere, anziché aggiungere. È una ricerca della vibrazione, del legno, del respiro degli strumenti e della loro capacità di risvegliare emozioni profonde”.

Sul lavoro in registrazione aggiunge: “Ho cercato di preservare la crudezza della registrazione, le sue imperfezioni, per restituire non soltanto il suono, ma la presenza e l’unicità stessa dell’artista e del suo strumento. Ho scritto le prime note di ANIMA quest’estate”.

Sull’origine del brano racconta: “Passeggiavo sulla spiaggia di casa, a Ortona, quando ho immaginato gli archi di Davide Rossi intrecciarsi alla mia chitarra. L’ho chiamato e il suo entusiasmo ha trasformato quell’intuizione in qualcosa di condiviso”.

Nenna chiude: “Dopo tanti anni, passati a costruire e stratificare suoni, oggi sento il bisogno di percorrere la strada inversa. ANIMA è la riconquista di uno spazio in cui non rimane altro che l’essenziale”.

Chi è Giulio Nenna

Giulio Nenna è un produttore, compositore e direttore d’orchestra che negli ultimi anni ha lavorato con diversi artisti della scena italiana. Tra le collaborazioni più note ci sono quelle con Irama, Shiva, Ana Mena, Alfa, Rkomi e Ste, a cui si aggiungono le direzioni orchestrali al Festival di Sanremo per artisti come Irama, Ghali e Francesco Guasti.

Tra le esibizioni più importanti di Nenna figurano quelle con Riccardo Cocciante, Arisa e Gianluca Grignani. Come produttore, direttore e music director, Nenna ha ottenuto oltre 40 certificazioni di platino. Ha lavorato anche come music director per VIVO Concerti, compositore e direttore per Rockin’1000 e ha collaborato con Rodeo Drive Productions nella musica per film.