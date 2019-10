Giulia Penna racconta il disincanto dei flirt estivi nel brano “Zero Favole”

Giulia Penna lancia il nuovo brano Zero Favole, disponibile su Spotify dal 4 ottobre 2019. La cantante, volto del gruppo Web Stars Channel, torna sulle scene musicali dopo il singolo Sempre bene uscito ad aprile e Shake pubblicato a giugno di quest’anno.

Zero Favole è una canzone che affronta il disincanto legato alle effimere storie d’amore estive. Giulia Penna presenta così il brano: “Immagina una vacanza al mare. Il sole, i giochi, le canzoni estive ed i balletti sulla spiaggia“. Ed ancora: “I pensieri lontani, catturare i momenti, le foto, i tramonti e le storie che iniziano e chissà dove andranno“. Ecco, per la cantante “non è tutto social quello che luccica. E se di quella scarpetta, rimasta intatta e pronta per il lieto fine, si fosse spezzato il tacco proprio sul più bello?“. Giulia Penna conclude: “Zero Favole racconta una storia, un amore o forse no. Ma chi ha detto che debba finire con ‘E vissero tutti felici e contenti’?“. in fondo all’articolo trovate il testo della canzone.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, online su YouTube dall’11 ottobre.

GIULIA PENNA – ZERO FAVORE – VIDEO

Con Zero Favole, Giulia Penna prosegue il suo percorso musicale dopo il successo di brani come Legocentrico e Dietro di me in collaborazione con i Two Fingerz; del freestyle con Shade pubblicato nel 2018 e che ha superato i 10 milioni di contatti; e di Sempre bene che, uscito ad aprile, ha superato 1,4 milioni di views.

Qui di seguito potete leggere il testo di Zero Favole:

Con te, sai, toccavo il cielo

Ed è un po’ come su questo aereo

E chissà dove sei tu

Io sono ancora quassù

Guardo dal finestrino e non ti vedo

Ma zero favole

No, non fanno per me

E se perdo una scarpetta poi me la ricompri te

È come una roulette

Scommetto su di te

E quel bagno a mezzanotte adesso ti direi

Oh, no no no no

Non è così strano

Ho il telefono in mano

Se ti chiamo non chiamo ma

Se sento freddo mi scaldo

Con la coperta che mi hai dato e non te

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa

Ma dai, cosa fai, sul serio?

Pioggia di like a lei, guarda che ti vedo

E poi sei online alle tre

Manco parli con me

Che fino a ieri ero il tuo arcobaleno

Ma se mi stalkeri

Ti mangio, mon cheri

Ringrazio la mia mamma che mi ha fatta un po’ così

Ma se tornassi lì

Da soli a vis a vis

Per quel bagno a mezzanotte adesso ti direi

No, no no no no

Non è così strano

Ho il telefono in mano

Se ti chiamo non chiamo ma

Se sento freddo mi scaldo

Con la coperta che mi hai dato e non te

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa

Poi guardo le foto a un mese di distanza

Sai, adesso che anche Roma sembra grigia

E non mi chiedere perché se

Con te io sono entrata in fissa