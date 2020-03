Giulia Molino Va tutto bene testo.

La gara di Amici di Maria De Filippi edizione numero diciannove è entrata nel vivo con la fase del serale.

Giulia Molino, cantante tra le più apprezzate di questa edizione, ha superato indenne la prima puntata pur ricevendo diverse critiche dal giudice Loredana Berté.

Ora Giulia con il compagno di talent, Jacopo Ottonello, inaugura la stagione degli inediti di Amici 19 con il lancio su tutte le piattaforme digitali del suo primo singolo.

Il brano sarà online da martedì 3 marzo per 24 ore in esclusiva su Tim Music e, a seguire, su tutti gli store di musica digitale.

Tra le canzoni già presentate da Giulia nel corso del programma il singolo scelto per il lancio del suo progetto discografico di imminente uscita è Va tutto bene, probabilmente l’inedito del programma che ad oggi ha riscosso il maggior successo.

A seguire il testo del brano.

Giulia Molino Va tutto bene testo

oggi cerco compagnia ma nessuno qui mi ascolta ormai da mesi

e sono sola in questa stanza che guardo fissa le pareti

ho provato anche a cercare la felicità

nella foto in sala dove mamma abbraccia il mio papà

chi sa che fine ha fatto quell’amore là

ma scappare oggi resta la sola via d’uscita

ma ci sei tu

mi rimani tu e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi hai fatto stare bene oh

ma ci sei tu

mi rimani tu e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

e amarti non ha senso se poi io non mi so amare

ti prego stammi accanto questa notte che io voglio respirare

na na na na na na na na ho na na

ma ci sei tu

mi rimani tu e perdo l’equilibrio solo a dire il tuo nome

una ninna nanna

sei la prima cosa che mi ha fatto stare bene oh

ma tanto tutto questo un giorno passerà

comunque vadano le cose con te va tutto bene