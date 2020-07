Giugno 2020 Top e Flop. La prima metà di questo strano anno 2020 è finalmente stata archiviata. Un periodo strano in cui la musica ha sofferto, ma che sta cercando di risollevarsi.

I primi concerti, la riprogrammazione di molti tour nel 2021 e il gran numero di potenziali tormentoni estivi sono un segnale importante di ripartenza.

Ma c’è qualcosa che non ha funzionato? Ci sono brani o artisti che hanno brillato più di altri nel mese di giugno? Lo scopriamo in questo articolo dove, come di consueto, abbiamo suddiviso artisti e situazioni in tre categorie: top, zona neutra e flop, dove il termine flop non vuole mai essere dispregiativo ma è solo indicativo di un momento o di qualcosa che ha funzionato meno del previsto.

