“Infinite possibilità per essere finiti” con Giovanni Truppi e Unterwasser. Uno spettacolo di teatro d’ombra per presentare il nuovo disco

Giovanni Truppi presenterà il suo nuovo album, Infinite possibilità per esseri finiti, con un tour di sette date che uniranno la musica e il teatro d’ombra.

Il cantautore, sempre alla ricerca di nuove possibilità sonore e artistiche, si esibirà in anteprima per il pubblico di sette teatri in tutta Italia. Il tour, organizzato da Ponderosa Music & Arts, inizierà l’1 aprile presso il Teatro del Parco di Mestre e si concluderà il 16 aprile allo Spazio Rossellini di Roma.

Non si tratta di un concerto tradizionale, ma di un viaggio attraverso il nuovo album di Truppi, che vedrà l’artista affiancato dal produttore Marco Buccelli e dalla compagnia di teatro d’ombra Unterwasser.

Quest’ultima, composta esclusivamente da donne, è vincitrice del Premio della Critica 2022 dell’ANCT ed è nota per la sua raffinata cura dei dettagli e la sua attenzione alle luci e alle ombre. Le esibizioni di Giovanni Truppi saranno in dialogo con il teatro d’ombra di Unterwasser, creando un’esperienza unica e coinvolgente per il pubblico.

Infinite possibilità per esseri finiti è il nuovo album di Giovanni Truppi, prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa e in uscita in primavera per Virgin Music Las/Universal Music Italia. Le canzoni dell’album sono strettamente legate tra loro e si intrecciano con i visual creati ad hoc dalla compagnia di teatro d’ombra, in un connubio sorprendente tra immagine e suono.

GIOVANNI TRUPPI e UNTERWASSER IL TOUR

I biglietti per le performance sono disponibili in prevendita sul sito web di Ponderosa Music & Arts cliccando qui.

Queste le date di anteprima INFINITE POSSIBILITÀ PER ESSERI FINITI

01 Aprile – Mestre (VE) @ Teatro del Parco – DATA ZERO

05 Aprile – Milano @ District 272

06 Aprile – Prato @ Il Garibaldi

13 Aprile – Settimo T.se (TO) @ Teatro Garybaldi

14 Aprile – Bologna @ TPO

15 Aprile – Napoli @ Teatro Acacia

16 Aprile – Roma @ Spazio Rossellini

Foto di Margherita Ciprilli