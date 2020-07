Giovanni Truppi In Viaggio Sui Margini dell’Italia, il tour dell’estate 2020

Prenderà il via il 16 luglio da Carpi (Mo) la tournée dell’estate di Giovanni Truppi In Viaggio Sui Margini dell’Italia. Si tratta di un percorso musicale che verrà raccontato in un reportage e che percorrerà il perimetro delle coste italiane, da Ventimiglia a Trieste.

Tra luglio, agosto e settembre Giovanni Truppi caricherà il suo piano smontabile su un camper e percorrerà un viaggio sui contorni litoranei dell’Italia. Questo insoliti percorso diventerà un reportage d’autore per il mensile Linus, diretto da Igort e pubblicato dalla Nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi.

“È un’idea che avevo in mente da un po’ di tempo, che mi è venuta dopo aver letto ‘La lunga strada di sabbia’ (un libro di Pier Paolo Pasolini che fece lo stesso percorso nell’estate del ‘59) e la sto previvendo come una di quelle cose topiche che si fanno una sola volta nella vita, tipo prendere la Transiberiana. Non avrei immaginato di fare questo viaggio proprio in questo pazzissimo momento storico e ogni giorno cerco di assicurarmi che lo farò per davvero, anche perché è successo tutto molto in fretta e per ora sappiamo quando si parte ma non esattamente quando si torna.”

GIOVANNI TRUPPI IN VIAGGIO SUI MARGINI DELL’ITALIA

Durante il viaggio Truppi terrà alcuni concerti accompagnato solo da un pianoforte. Un’atmosfera unica e suggestiva.

Ecco le date per ora confermate del tour organizzato da Ponderosa.

16 Luglio – Carpi (MO) – Chiostro di S. Rocco / Coccobello ANTEPRIMA

26 Luglio – Milano – La Milanesiana – Terrazza BMW Milano Urban Store ANTEPRIMA

28 luglio – Genova – Giardini Luzzati

30 Luglio – Scandicci (FI) – Parco del Castello dell’Acciaiolo / Florence Folks Festival

4 Agosto – Castellina Marittima (PI) – Terrazza dell’Ecomuseo dell’Alabastro / Musicastrada Festival

13 Agosto – Maida (CZ) – Color Fest

18 Agosto – Corigliano d’Otranto (LE) – Castello Volante / SEI Festival

30 Agosto – Rimini – Teatro degli Atti / Le Città Visibili

