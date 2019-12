Giovanni Truppi e Calcutta fuori il singolo “Mia” aspettando il nuovo Ep

Il 13 dicembre è il giorno dell’uscita in radio di Mia, il nuovo singolo del cantautore Giovanni Truppi, che per l’occasione ha coinvolto Calcutta.

Una collaborazione tra il cantautore e Calcutta che parte dal singolo Mia, ma che comprende anche il fumetto ideato e illustrato da Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico curato da Coconino Press. E’ disponibile in esclusiva su www.fumettologica.it.

Il nuovo singolo Mia è il primo estratto da 5, l’Ep di Giovanni Truppi in uscita a gennaio, che si può considerare come il figlio di Poesia e Civiltà, l’album uscito il 22 marzo 2019 (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

“Ci saranno delle canzoni nuove più qualcuna che già conoscete e che ho rivisto insieme ad alcuni artisti che mi piacciono molto e che sono stati così meravigliosi da accettare l’invito alla festa.

L’idea è di non raccontare tutto subito sennò non c’è gusto quindi per ora dico solo che si chiama “5”, che non sarà solo un disco e che a ballare con le mie canzoni non sono venuti solo dei musicisti.”