Giovanni Allevi impetuoso compone nuova musica: “Non vedo l’ora di farvela ascoltare”

Giovanni Allevi.

Con queste parole social Giovanni Allevi aggiorna i follower sullo stato della malattia e la voglia di nuova musica.

Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare. Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica.

Non vedo l’ora di farvela ascoltare!

Un periodo non facile per il pianista (leggi qui) affetto da mieloma con il quale sta combattendo e che, almeno mentalmente, non lo ferma nella sua voglia di fare nuova musica.

Quest’estate parlava così della sua malattia: