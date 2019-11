Giovanni Allevi: è uscito “Hope”, l’album natalizio del compositore

Giovanni Allevi Hope. Anche il Natale 2019 ha il suo album italiano natalizio.

E’ uscito infatti Hope (Bizart / Artist First), l’album in cui le composizioni di Giovanni Allevi per la prima volta si uniscono al canto.

Un disco spirituale, musicalmente molto intenso e che rilegge il Natale in maniera inedita. L’album sarà presentato dal vivo in una serie di date live a partire da dicembre precedute da un instore tour.

“C’è una spiritualità nuova ad attenderci.

È nascosta,

nei meandri del passato antico,

nella bellezza della Natura fuori dal tempo,

nella nostra più fervida immaginazione.

Una felicità ci attende…”

Queste le parole che Giovanni Allevi ha scelto per presentare Hope.

Nell’album l’inconfondibile tocco di Allevi è per la prima volta accompagnata dal canto, per l’occasione affidato al Coro dell’Opera di Parma e alla purezza delle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano.

Tutto è reso ancora più magico dal suono avvolgente dell’Orchestra Sinfonica Italiana.

Un’altra novità è l’utilizzo dalla batteria, che viene utilizzata in modo del tutto inedito in alcuni arrangiamenti.

Hope è un album in cui il filo conduttore è la speranza intesa come valore spirituale, ma anche concreto.

Racchiude numerose tematiche attuali come l’ecologia e il desiderio di ritrovare l’incanto e la bellezza nella vita quotidiana.

Oltre alle numerose opere inedite, trovano spazio le interpretazioni di capolavori per coro e orchestra tratti dal repertorio classico (Bach, Mozart, Händel), ma anche O Generosa!, l’inno della Serie A.

Hope è disponibile anche in una esclusiva Deluxe Edition composta da 1 CD digipack – 1 matita personalizzata con semi – 1 taccuino personalizzato – 6 fotografie.

GIOVANNI ALLEVI – HOPE – TRACKLIST

1 – O Generosa!

2 – Te Deum

3 – Christmas Time

4 – Oh Happy Day

5 – You Were A Child

6 – Bach Corale

7 – The Answer Of Love

8 – Mozart Ave Verum

9 – Silent Night

10 – Santa Lucia

11 – Ave Maria

12 – Händel Hallelujah

13 – Vocalise

14 – Sotto Lo Stesso Cielo

HOPE INSTORE TOUR

16/11, Torino – Feltrinelli (Piazza CLN – ore 18)

18/11, Bologna – Feltrinelli (Piazza Ravegnana – ore 18.00)

21/11, Roma – Feltrinelli (Via Appia Nuova – ore 18)

22/11, Palermo – Feltrinelli (Via Cavour – ore 18)

23/11, Catania – Feltrinelli (Via Etnea – ore 18.00)

25/11, Bari – Feltrinelli (Via Melo – ore 17.30)

26/11, Milano – Feltrinelli (Piazza Piemonte – ore 18.30)

27/11, Napoli – Feltrinelli (Piazza dei Martiri – ore 17.30)

GIOVANNI ALLEVI – HOPE CHRISTMAS TOUR 2019

Prenderà il via a dicembre Hope Christmas Tour, la tournée che prevede l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata per l’occasione dallo stesso Giovanni Allevi.

Ecco le date:

1° Dicembre 2019 – Milano, Teatro Dal Verme

12 Dicembre 2019 – Lecce, Teatro Politeama

16 Dicembre 2019 – Perugia, Teatro Morlacchi

17 Dicembre 2019 – Napoli, Teatro Augusteo

18 Dicembre 2019 – Bologna, Auditorium Manzoni

19 Dicembre 2019 – Catania, Teatro Metropolitan

20 Dicembre 2019 – Marsala (TP), Teatro Impero

21 Dicembre 2019 – Palermo, Teatro Golden

28 Dicembre 2019 – Firenze, Teatro Verdi

5 Gennaio 2020 – Roma, Auditorium Conciliazione

11 Gennaio 2020 – Torino, Teatro Colosseo

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Foto dai Social di Giovanni Allevi