Tempo di bilanci per l'ultimo mese di questa strana estate 2020. Sorprendono Emma, Gigi D'Alessio e Ligabue. Male Fiorella Mannoia e.

Coraggio è il titolo del nuovo album di Carl Brave in uscita il 9 ottobre. Contestualmente sarà in radio il singolo Parli Parli feat. Elodie.

Tra le hit dell'estate appena conclusa, disco di platino per "Portofino" de Il Pagante.

Ecco tutte le informazioni, e i link correlati, per iscriversi alla nuova edizione del Contest musicale.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Roberta Finocchiaro: “Questo disco rappresenta il ciclo degli stati emotivi della vita”

Save Live With The Rhythm è il titolo del nuovo album di Roberta Finocchiaro. Prodotto da Steve Jordan, è stato registato a New York.