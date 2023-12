Arriva nella prima serata di Rai 3 il film evento dell’anno su Giorgio Gaber

“Io, noi e Gaber“, il docu-film evento più visto dell’anno con oltre 80 mila spettatori, arriva a sorpresa anche in tv per farci rivivere il mito di Giorgio Gaber.

Dopo il trionfo alla Festa del Cinema di Roma, dove è stato presentato in proiezione speciale, e il boom nelle sale cinematografiche, dove ha raggiunto numeri da record nei suoi giorni di programmazione (il 6, 7 e 8 novembre con reprise il 12 e 13 dicembre) il docufilm sul Signor G scritto e diretto da Riccardo Milani, Sarà in in tv lunedì 1 gennaio in prima serata alle 21.20 su Rai 3.

La messa in onda televisiva del docufilm -prodotto da Atomic in coproduzione con RAI Documentari e LUCE CINECITTÀ – rappresenta un’altra importante tappa del viaggio di “IO, NOI E GABER“, il perfetto epilogo delle iniziative realizzate dalla Fondazione a coronamento di quest’ultimo anno (quello del ventennale) di celebrazioni, di cui la pellicola di Milani è il cuore pulsante.

Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, la pellicola è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G. Un viaggio esclusivo che attraversa tutte le fasi della sua carriera artistica: dai primissimi esordi nei locali di Milano al rock con Adriano Celentano, dal sodalizio artistico e personale con l’amico Jannacci agli iconici duetti con Mina e alle canzoni con Maria Monti. Dagli anni della popolarità televisiva al teatro, con l’invenzione, insieme a Sandro Luporini, del Teatro Canzone, piena espressione del suo impegno politico e culturale.

Sullo sfondo, come locus amoenus che tutto muove e in cui tutto converge, si staglia il Teatro Lirico di Milano, simbolo del vicendevole amore tra Gaber e il pubblico milanese, e che oggi porta il suo nome, Teatro Lirico Giorgio Gaber.

Il docufilm vede la partecipazione speciale di:

Gianfranco Aiolfi

Massimo Bernardini

Pier Luigi Bersani

Claudio Bisio

Mario Capanna

Francesco Centorame

Lorenzo Jovanotti Cherubini

Ombretta Colli

Paolo Dal Bon

Fabio Fazio

Ivano Fossati

Dalia Gaberscik

Ricky Gianco

Gino e Michele

Guido Harari

Paolo Jannacci

Lorenzo Luporini

Roberto Luporini

Sandro Luporini

Mercedes Martini

Vincenzo Mollica

Gianni Morandi

Massimiliano Pani

Giulio Rapetti – Mogol

Michele Serra

Foto di copertina di Luigi Ciminaghi