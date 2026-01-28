28 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
28 Gennaio 2026

Giorgia Malerba riparte da “5 minuti”: il nuovo singolo tra scelte mancate e consapevolezze

Dopo il boom sui social, la cantautrice inaugura una fase più intima e matura.

News di All Music Italia
Giorgia Malerba - 5 minuti
Condividi su:

GIORGIA MALERBA apre un nuovo capitolo del suo percorso musicale con 5 minuti, singolo disponibile da venerdì 23 gennaio in digitale per Wannabe Records, distribuito da ADA Music Italy.

Classe 1999, Giorgia Malerba inizia a farsi conoscere nel 2020 durante il lockdown grazie ai social, in particolare Instagram e TikTok, dove costruisce una community molto ampia e partecipe. Nel corso dello stesso anno pubblica i brani Loca con te, Good e Il mio riflesso, che contribuiscono ad ampliare ulteriormente il suo pubblico e a renderla uno dei volti più riconoscibili del web tra le nuove generazioni.

Nel 2024 arriva il singolo estivo Cubalibre, ma è subito chiaro che l’artista sta lavorando a qualcosa di diverso. 5 minuti rappresenta infatti la prima tappa di un nuovo progetto, più intimo e consapevole, pensato per raccontare le sfumature di una fase di crescita personale e artistica.

GIORGIO MALERBA – 5 minuti

Dopo un lungo periodo di esposizione mediatica e una forte presenza sui social, la cantautrice sceglie di rallentare il passo e mettere al centro una scrittura più introspettiva, che guarda alle scelte mancate e alle possibilità lasciate indietro. 5 minuti nasce proprio da questo spazio di riflessione: il tempo minimo, apparentemente insignificante, che può però cambiare il corso delle cose.

Il brano si muove su coordinate intime e riflessive, costruendo un dialogo diretto con i “se” del passato. Non c’è rimpianto ostentato, ma una consapevolezza nuova: ogni decisione, anche quella che non si è avuto il coraggio di prendere, contribuisce a definire chi siamo oggi. Tra nostalgia e gratitudine, Giorgia Malerba osserva il proprio percorso senza giudicarlo, accettando anche le strade non percorse come parte della propria identità artistica e personale.

Dal punto di vista musicale, 5 minuti segna una presa di distanza rispetto a un immaginario più leggero e immediato, per abbracciare un racconto più maturo e misurato. È una canzone che non cerca l’effetto, ma lavora per sottrazione, lasciando spazio alle parole e alle emozioni che le attraversano.

Il pezzo è stato scritto da Giorgia Malerba con Simone Sproccati, Colella e Omär.

Foto di Alessandro Peruggi.

All Music Italia

Articoli più letti

Le pagelle di All Music Italia ai brani in gara al festival di Sanremo 2026 1

Festival di Sanremo 2026: le pagelle ai brani dopo l’ascolto in anteprima. Ditonellapiaga e Serena Brancale svettano su tutti
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 2

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 4

Chi ha scritto le canzoni del Festival di Sanremo 2026? Ecco tutti gli autori in gara
Logo ufficiale del Festival di Sanremo 2026 5

Sanremo 2026: tra Eurovision e voto della stampa, Conti rilancia “Sanremo Top” come omaggio a Baudo
6

Amici 25, le pagelle della sedicesima puntata: Opi si riscatta e Plasma risorge dalle proprie ceneri
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 7

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 8

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Sanremo 2026: chi può vincere secondo l’AI incrociando dati di mercato, certificazioni FIMI e pubblico digitale 9

Chi vince Sanremo 2026? L’AI analizza Malika Ayane, Fedez, Luchè e i dati di mercato
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 10

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara

Cerca su A.M.I.