Buon compleanno Giorgia! Articolo di Fabio Fiume.

Anche oggi All Music Italia mi ha chiamato a scrivere un omaggio per un altro compleanno importante nel mondo delle italiche sette note; il personaggio in questione, sin dalla sua nascita sul mercato musicale, ha chiarito subito a tutti di candidarsi a star di prima grandezza e… ci è riuscita.

Si, perché Giorgia, è di lei che sto parlando, sin da quel Sanremo Giovani del 1993, dove si giocava l’accesso al Festivalone, quello ufficiale come nuova proposta e dove proponeva la sua Nasceremo, chiarì immediatamente a tutti che la sua voce era arrivata per conquistare e restare.

Personalmente l’ho amata da subito, ammirando in lei una capacità di modulazione, forza e delicatezza, voce piena e falsetto, leggerezza e spessore comuni a poche altre artiste, ed una tendenza, fino a quel momento per me propria solo della mia amata Whitney, di saper camminare in un registro alto senza stancarti, senza farti avere quella voglia di urlarle contro: “ che caxxo ti strilli” ?

Questo non mi ha impedito però di essere anche critico nei suoi confronti, di non trovare a volte idoneo a cotanta bellezza vocale il repertorio, e di bastonarla come si deve; ma è come quando un genitore sgrida un figlio: lo fai perché l’ami troppo e non vorresti mai vederlo accontentarsi.

Si è vero, qualche volta ho avuto la percezione che si accontentasse, come quando le ho stroncato il disco di cover ma, per fortuna, Giorgia mi ha saputo donare, in una carriera già lunga 27 anni, talmente tante belle canzoni/emozioni che difatti, per compilarvi la consueta top, sono andato in non poca difficoltà.

Come sempre alla fine ho messo da parte il critico; quello lo lascio per le pagelle. Adesso ha scelto solo il cuore, le 25 canzoni ( di meno non sono riuscito ) che hanno significato qualcosa per me, nella mia vita, tralasciando il discorso successo o meno, singolo o meno.

Queste sono quelle canzoni che hanno emozionato me, che mi hanno fatto compagnia in alcuni periodi della mia vita e alcune delle quali credo non le abbia mai nemmeno cantate live o non le ricanta dal periodo dell’uscita, tanto che probabilmente ne avrà pure dimenticato il testo, compresa quella di quel Sanremo, che pare tutti si dimentichino, tutti lascino indietro a favore delle altre 3 partecipazioni e che invece per me è meravigliosa.

Per queste canzoni ti ringrazio Giorgia. Sai, saper dare compagnia è un dono impareggiabile e tu me ne hai data parecchia. Continua a farlo mi raccomando!

PS: le date rispettano l’utilizzo come singolo. Se non usati come tali rispettano quella dell’album a cui i brani appartengono

