Esce per Visory il nuovo singolo di Giordie “Crystal white”

Cristiano Giordano in arte Giordie ha lanciato un nuovo singolo intitolato Crystal White.

Giordie, classe 1995 originario della Calabria, riceve da bambino in dono la sua prima chitarra ed è da quel momento che la sua strada inizia a legarsi alla musica, prima, e alla scrittura in seguito.

Ed è proprio nella scrittura che riversa i tormenti della sua adolescenza che lo vede, suo malgrado, vittima di attacchi di panico e bullismo. Silenzi che Giordie riversa prima in alcuni diari e, col tempo, impara a imprimere nella musica.

A 18 anni lascia casa per trasferirsi a Milano e inseguire il suo sogno cercando una propria identità artistica.

Con un background da rocker, appassionato di rap… un artista versatile a 360 gradi che ora lancia Crystal White per Visory Indie, brano che precede l’uscita del nuovo album che si intitolerà semplicemente Giordie, la cui uscita è prevista prossimamente.

Crystal White è un brano dalle sonorità emo trap, che parla di una storia d’amore finita in sordina, lasciando l’amaro in bocca per gli avvenimenti citati nel testo.

L’album, contenente anche quest’ultimo singolo, richiamerà l’attenzione su temi importanti come i diritti per le minoranze e la lotta per la meritocrazia in un sistema sempre meno meritocratico. Il tutto condito con chitarre elettriche, marchio di fabbrica di Giordie, e un sound ibrido, passiamo dal pop punk al rap al pop.

Qui potete trovare tutte le informazioni sull’artista.