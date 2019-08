Giordana Angi Voglio essere tua è il titolo del disco in uscita a ottobre

Giordana Angi Voglio essere tua è il titolo del nuovo album della cantautrice premio della critica nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Mentre da qualche giorno è uscito il primo singolo di questo nuovo progetto, Stringimi più forte (qui per saperne di più, per ascoltarlo e per leggere il testo), oggi Giordana ha rivelato titolo del nuovo album e la data di uscita.

Già nei giorni scorsi All Music Italia vi aveva anticipato che il nuovo disco sarebbe uscito il prossimo mese di ottobre.

Ma non solo, il nostro sito vi ha anche svelato che l’album conterrà dieci nuovi brani inediti tutti scritti per testo e musica dalla Angi.

Unica eccezione Sempre pronti a giudicare, canzone firmata insieme a Principe (ovvero Salvatore Mineo, cugino di Amara), Manuel Finotti (già al lavoro con Carmen Ferreri) e Carlo Avarello, produttore e manager di Giordana oltre che deus ex machina de L’Isola degli Artisti e di Avarello Production.

Il titolo del nuovo disco, come avete già potuto leggere dal titolo di questo articolo, sarà Voglio essere tua. La data di uscita invece è stata fissata per il 4 ottobre prossimo, sempre per Virgin Records (Universal Music Italia).

Il precedente album di Giordana, Casa, ha raggiunto il traguardo del disco d’oro (oltre 25.000 unità) come anche il singolo omonimo estratto dall’album.

L’album debuttò lo scorso Aprile alla settima posizione della classifica FIMI, vedremo cosa accadrà questa volta visto che lo stesso giorno usciranno anche gli album di Levante, Modà e Dolcenera.

Sempre nel mese di ottobre la cantautrice terrà due concerti, uno a Roma e l’altro a Milano.