Giordana Angi sempre più “braccio destro musicale” di Maria De Filippi. Sua la supervisione del disco di Deddy

Nell’edizione 2019/2020 di Amici di Maria De Filippi si classificò al secondo posto, subito dopo Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi.

Per la ragazza quel traguardo rappresentò la fine di un percorso e l’inizio di una nuova era.

Discograficamente infatti Giordana non era stata fortunata fino a quel momento. Un Festival di Sanremo affrontato nel momento sbagliato (nel 2012) e a seguire diversi contratti discografici, dalla Warner alla Sugar (con anche un brano prodotto da Tiziano Ferro) che sono sempre stati sciolti dalle etichette alla prima difficoltà.

Poi Amici che, non solo ha fatto conoscere Giordana come cantautrice e autrice (prima del programma aveva già scritto per Nina Zilli e Tiziano Ferro, dopo il programma ha proseguito firmando pezzi per Alberto Urso, Deddy e, nel disco di imminente pubblicazione, per Alessandra Amoroso).

Ma non solo, Maria De Filippi stima molto la Angi e per questo le affidato dei ruoli determinanti all’interno della scuola di Amici.

Giordana Angi dopo amici

Dopo l’esperienza ad Amici Giordana ha pubblicato due album, Casa (certificato con il disco d’oro) e Mi muovo. Ha inoltre partecipato come coach ad Amici Celebrities.

Ma la De Filippi, come dicevamo, ha voluto coinvolgere la ragazza anche nella fase di scouting. Alle audizioni prima dell’inizio del programma, determinanti per scegliere il casti, è infatti sempre presente Giordana.

Non solo, la ragazza sta iniziando a prendere spazio anche per quel che riguarda la supervisione dei dischi di alcuni ragazzi del talent. Il primo è stato Deddy con l’album Il cielo contromano su Giove.

In questo album, repack del progetto precedente di Deddy (dove già la Angi aveva firmato con la sorella Elisa il brano 0 passi), Giordana ha scritto il brano Mentre ti spoglio e ha supervisionato la scelta delle canzoni e la produzione del disco.

Queste le parole postate dall’artista sui social: