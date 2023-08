Giordana Angi riparte dalla Francia. “Photo” è il primo singolo del suo progetto internazionale

Dopo mesi di lavoro intenso Giordana Angi, cantautrice e autrice che il grande pubblico, dopo un Festival di Sanremo nelle Nuove proposte e anni di gavetta alle spalle, ha conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, è pronta al lanciare il primo singolo del suo album internazionale.

Martin Kierszenbaum anche conosciuto come Cherry Cherry Boom Boom, , produttore già al lavoro con artisti come Lady Gaga, Sting e Tokio Hotel, ha ascoltato mesi fa per caso una canzone di Giordana in una radio italiana e da lì il colpo di fulmine per la sua musica e la sua voce e l’inizio di questo importante progetto internazionale che ha già visto la Angi collaborare e duettare con Sting.

Quello che è nato da questo incontro e da questi mesi di lavoro all’estero è un album composto da 10 canzoni, ognuna di esse incisa in quattro lingue: inglese, spagnolo, il francese (ricordiamo che Giordana nasce da mamma francese) e l’Italiano, lingua che la cantautrice ha promesso di non abbandonare mai in quanto importantissima per i testi delle sue canzoni e non solo.

Ad occuparsi del mix del disco è stato Robert Orton, artista quattro volte premiato con il Grammy Awards.

Tra una manciata di giorni, venerdì 1 settembre per la precisione, potremo finalmente ascoltare il primo tassello di questo album. Il brano in francese Photo di cui Giordana Angi ha dato un’anticipazione del pezzo raccontandolo così:

“Dopo il duetto con Pascal Obispo, ecco il mio primo singolo in Francia. E’ il primo estratto del mio album internazionale in 4 lingue.

In ‘Photo’, nonostante sia destinato alle radio francesi, ho voluto mettere un po’ d’italiano per non spezzare il legame che c’è tra me e voi e per non farvi sentire esclusi mai. Penso che questa canzone rappresenti la mia anima metà italiana e metà francese.

Vostra, Giordana”

“Dentro una foto siamo immortali…” questa è la frase che anticipa l’uscita di questo atteso primo singolo del nuovo album della cantautrice.