GionnyScandal lancia “Climax” primo estratto dal nuovo progetto: “Black Mood 2”

“Climax” è il brano che fa da intro al nuovo disco di Gionnyscandal, Black mood 2.

Il primo estratto, accompagnato dal videoclip ufficiale, è fuori dall’8 settembre mentre disco che riprende il nome dall’album del 2019, “Black mood“, uscirà il 22 settembre prossimo.

“Climax” è un brano di matrice rap in cui l’artista svela la sua parte più malinconica, sempre accompagnata dalla voglia di riscatto.

Emblematico ed estremamente comunicativo è anche il videoclip che inizia mostrando un gruppo di bambini seduti in cerchio che rispondono a turno su chi vorrebbero essere da grande. Alla risposta di uno di loro “Io voglio essere felice”, l’ambientazione cambia e Gionnyscandal diventa protagonista assoluto del video.

Qui a seguire il video scritto da Gionata e che vede alla regia Simone Nicolaci e al montaggio Simone Nicolaci.

Qui a seguire la tracklist di “Black mood 2“, un disco in cui Gionnyscandal affronta argomenti diversificati mettendosi a nudo e dimostrando una maturità e consapevolezza sempre maggiori.

Climax Vaffanculo America Karma Russa Una lacrima in meno Mi rimani tu Selfie mentre piango Tranne te Stupido Tutorial Ahegao Felina Buio/Luce

Il disco uscirà i digitale, in cd e in vinile per Altafonte Italia.

Dal 2011 ad oggi l’artista ha pubblicato otto album e tre Mixtape. L’ultimo progetto discografico è l’album “Anti” del 2021.