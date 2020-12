Giffoni50 – Winter Edition

La musica non si ferma e nonostante le difficoltà il Festival di Giffoni saluta il 2020 con la musica. Sono, infatti, in programma 3 appuntamenti esclusivi in live streaming con protagonisti Max Pezzali, Stash e Casadilego.

Dopo essere stati i primi in Italia a ripartire nel mese di agosto con un festival internazionale in presenza, per Giffoni è tempo di Winter Edition, la prima edizione natalizia in cinquant’anni di storia.

Un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult e avrà un unico obiettivo: restare al fianco della community.

La musica anche in questa Winter Edition sarà protagonista attraverso 3 esclusivi appuntamenti di musica e parole dedicati ai giurati del contest.

GIFFONI50 – WINTER EDITION

La musica per Giffoni non si ferma. Lo prova il programma dei live di musica e parole riservato ai giurati del contest.

Protagonisti Max Pezzali, Stash e Casadilego, vincitrice dell’ultima edizione di X-Factor.

Moderatori i giornalisti Andrea Laffranchi e Filippo Ferrari, l’attrice e creator Mariasole Pollio.

Si comincia lunedì 28 dicembre con Stash, frontman dei The Kolors. Il programma prevede il giorno successivo Casadilego e per chiudere Max Pezzali, che due mesi fa ha pubblicato l’album Qualcosa di Nuovo.