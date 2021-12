Gianni Morandi torna a Sanremo con un brano scritto da Jovanotti. Ecco le reazioni dei due artisti

Ieri sera l’annuncio di Amadeus al Tg1 ha svelato e confermato il Rumors che da diverse settimana girava per il web… Gianni Morandi tornerà in gara al Festival di Sanremo 2022.

L’anno prossimo Morandi festeggerà i 50 anni dalla sua prima partecipazione al Festival. Ha concorso in gara per la prima volta infatti nel 1972 con Vado a lavorare. L’ultima volta in gara invece risale a 22 anni fa, al 2000, quando gareggiò con Innamorato.

Quindi il ritorno nelle vesti di conduttore nel 2011 e 2012.

Gianni Morandi Sanremo 2022

Morandi torna al Festival con un brano scritto appositamente per lui da Jovanotti. La loro non è la prima collaborazione… quest’estate infatti è stato lanciato il singolo L’allegria che però non ha riscosso un grande riscontro.

Ecco come Gianni ha annunciato il ritorno…

Sono molto felice di tornare in gara al Festival di Sanremo.

Canterò una canzone scritta per l’occasione da Lorenzo Jovanotti.

Il suo entusiasmo, la sua generosità, la sua allegria e la sua amicizia, mi hanno contagiato e convinto a proporre la mia partecipazione. Ringrazio Amadeus che ha scelto anche la nostra canzone fra le 22 che saranno in gara.

Sono entusiasta, emozionato come un debuttante.

Anche Jovanotti ha commentato sui social la notizia: