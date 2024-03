Gianna Nannini il racconto e gli autori delle tracce del nuovo album, “Sei nel l’anima”

È uscito venerdì 22 marzo “Sei nel l’anima“, nuovo album di inediti di Gianna Nannini. Ad accompagnarlo per quel che riguarda la promozione radiofonica è il singolo “Io voglio te“. Il progetto anticipa l’uscita del film Netflix, di un libro e il tour.

Questo nuovo disco nasce da una profonda ricerca delle sonorità più amate dalla cantautrice, quelle della musica afroamericana…

“Per me le canzoni nascono da parole chiave. Sono partita dalla parola Anima, che è il nostro modo di dire Soul. Ogni paese ha il suo Soul e io ho cercato il mio. Questa ricerca è diventata una missione, che mi ha guidata nella composizione delle dodici tracce dell’album” ha dichiarato la Nannini.

“Sei nel l’anima” porta le prestigiose firme dei produttori Andy Wright (Massive Attack, Jeff Beck, Simply Red) e Troy Miller (Amy Winehouse, Gregory Porter, Diana Ross), fino alla partecipazione del produttore e chitarrista Raül Refree (Rosalia, Guitarricadelafuente).

Il disco è disponibile in digitale e in tre versioni fisiche: vinile nero, vinile bianco autografato in eslcusiva per Amazon e vinile grigio numerato in esclusiva sullo store di Sony Music.

Il nuovo singolo,”Io voglio te“, è stato scritto da Gianna Nannini con la collaborazione di Alex “Raige” Vella e Mauro Paoluzzi. Il brano vuole essere un omaggio in musica ai fan che da sempre la sostengono, Io voglio te cattura l’essenza di questo sentimento incondizionato attraverso l’emozionante videoclip, che frame dopo frame mostra i momenti più significativi delle coinvolgenti performance live di Gianna in tutto il mondo.

Gianna Nannini film e libro

Sarà disponibile dal 2 maggio su Netflix Il film “Sei nell’anima“, un frammento della sua storia, fino ai trent’anni, dall’infanzia ai suoi primi successi, passando da una svolta che trancia di netto il percorso di Gianna, tanto da considerare la sua vera nascita l’anno 1983.

Il film è liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei“, edito da Mondadori e ristampato per l’occasione con il titolo “Sei nell’anima (Cazzi miei)“. La nuova edizione, che include una nuova prefazione che racconta il legame tra le pagine del libro e la loro trasposizione cinematografica, verrà pubblicato in occasione dell’uscita del film.

