Dopo le dichiarazione di Paul McCartney riguardo alla questione dei Voucher rimborso per i concerti annullati/spostati, la nostra rocker per eccellenza, Gianna Nannini risponde per le rime a mezzo social.

Facciamo un passo indietro…

Sui social di Paul McCartney, che avrebbe dovuto tenere in Italia due live quest’anno, l’artista si è detto basito dal comportamento del governo italiano, di Assomusica e ha invitato i promoter D’Alessandro e Galli ha “fare la cosa giusta”…

“È veramente scandaloso che coloro che hanno pagato un biglietto per uno show non possano riavere i loro soldi. Senza i fan non ci sarebbe musica dal vivo. Siamo fortemente in disaccordo con ciò che il governo italiano e Assomusica hanno fatto. A tutti i fan degli altri Paesi che avremmo visitato quest’estate è stato offerto il rimborso completo. L’organizzatore italiano dei nostri spettacoli ed i legislatori italiani devono fare la cosa giusta in questo caso….“

La replica di Gianna Nannini

La nostra rocker, anch’essa colpita dalla crisi sanitaria mondiale che l’ha vista costretta a slittare a data da destinarsi il concerto allo stadio di Firenze, ha deciso di rispondere a McCartney a mezzo social…

“Paul, caro Paul,

non abbiamo bisogno di te che bacchetti l’Italia. Invece di cancellare il tuo concerto cosa ci voleva a recuperarlo come facciamo noi e come fanno tanti artisti internazionali? La musica va aiutata in questo momento recuperando le date, non cancellandole. Ti aspettiamo Paul, vogliamo il tuo concerto!

Gianna Nannini“

Arriverà una replica da Paul McCartney?