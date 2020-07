Gianna Nannini live.

A causa dell’emergenza sanitaria, i concerti di Gianna Nannini previsti per l’autunno sono rinviati al prossimo anno. Nelle scorse settimane vi avevamo annunciato la riprogrammazione dell’evento allo Stadio Artemio Franchi di Firenze (ne abbiamo parlato Qui), ma si sospettava che anche il resto della tournée avrebbe subito la stessa sorte.

Gianna Nannini, che il 14 giugno ha festeggiato il 66° compleanno, è stata scelta dalla nota fabbrica di pianoforti americana Steinway & Sons per il progetto Steinway’s Lunch Concerts per il brano Notti Senza Cuore. E’ stato, poi, pubblicato per il progetto I Love My Radio il brano La Donna Cannone, cover dello storico pezzo di Francesco De Gregori.

Il live speciale di Gianna Nannini previsto il 30 maggio 2020 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze è stato posticipato al 29 maggio 2021.

Inoltre Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, l’evento per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza di cui Gianna è protagonista insieme a Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa e Laura Pausini, che si terrà sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), è stato rinviato al 26 giugno 2021.

Il tour nei palasport, inizialmente previsto per il prossimo autunno è posticipato a novembre 2021. Ecco il calendario:

13 novembre, Pala Catania di Catania – recupero del 21 novembre 2020

19 novembre, Pala Partenope di Napoli – recupero del 19 novembre 2020

20 novembre, Palazzo dello Sport di Roma – recupero del 3 dicembre 2020

23 novembre, Pala Verde di Treviso – recupero del 25 novembre 2020

27 novembre, Mediolanum Forum di Assago, Milano – recupero del 1 dicembre 2020

28 novembre, Pala Alpitour di Torino – recupero del 28 novembre 2020

Le indicazioni sul recupero della data al Palaflorio di Bari verranno comunicate entro il 31 luglio.

Per quanto riguarda il tour all’estero #GNEuropeanTour, che sarebbe dovuto partire da Londra il 15 maggio 2020, gli appuntamenti vengono posticipati al 2021. Ecco il calendario:

29 aprile, Wunderino Arena di Kiel (DE) – nuova data

1 maggio, Philharmonie di Monaco di Baviera (DE) – recupero del 12 ottobre 2020

2 maggio, Alte Oper Frankfurt di Francoforte (DE) – recupero del 13 ottobre 2020

4 maggio, Big Box Allgau di Kempten (DE) – recupero del 15 ottobre 2020

6 maggio, Meistersingerhalle di Norimberga (DE) – recupero del 17 ottobre 2020

7 maggio, MHP Arena di Ludwigsburg (DE) – recupero del 10 ottobre 2020

9 maggio, Cirque Royal di Bruxelles (BE) – recupero del 20 maggio 2020

22 maggio, Rockhal Club di Lussemburgo (LU) – recupero del 21 maggio 2020

23 maggio, O2 Shepherds Bush Empire di Londra (UK) – recupero del 15 maggio 2020

25 maggio, Olympia di Parigi (FR) – recupero del 18 maggio 2020 > 14 giugno, Tanzbrunnen Festival di Colonia (DE) – recupero del 23 giugno 2020

16 giugno, Zitadelle Festival di Berlino (DE) – recupero del 26 giugno 2020

17 giugno, Stadtpark Festival di Amburgo (DE) – recupero del 27 giugno 2020

19 giugno, Zughafen di Erfut (DE) – nuova data

8 ottobre, Theatre Du Leman di Ginevra (CH) – recupero del 23 ottobre 2020

9 ottobre, Hallenstadion di Zurigo (CH) – recupero del 21 ottobre 2020

I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

