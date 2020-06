Gianna Nannini La Donna Cannone. E’ ora in rotazione radiofonica una nuova inedita ed intensa versione de La Donna Cannone, lo storico brano di Francesco De Gregori reinterpretata da Gianna Nannini per il progetto I Love My Radio (ne abbiamo parlato Qui).

Il brano sarà disponibile anche nelle piattaforme digitali dal 19 giugno e mette in risalto tutta la capacità ipnotica e interpretativa di Gianna Nannini. Un arrangiamento in cui si avvertono sfumature rock e blues.

L’artista senese, che ha appena compiuto 66 anni (Qui il nostro articolo con le 15 canzoni più importanti della sua carriera), nella sua carriera ha interpretato anche alcune cover. Le più importanti le ha raccolte nell’album Hitalia del 2014, che è stato certificato tre volte disco di platino.

GIANNA NANNINI LA DONNA CANNONE

La versione originale de La Donna Cannone fu interpretata da Francesco De Gregori nel 1983. Originariamente fu inserita nell’omonimo Ep del cantautore romano L’album raccoglie le musiche scritte dal cantautore per il film Flirt del regista Roberto Russo con Monica Vitti che vinse l’Orso d’argento per il miglior contributo singolo al Festival del cinema di Berlino.

Quella di Gianna Nannini non è la prima cover del brano del Principe. Tra le rivisitazioni più note ci sono quelle di Ornella Vanoni nell’album Ornella &… del 1986, Anna Oxa con i New Trolls nell’album Oxa live con i New Trolls del 1990, Mango, nell’album Acchiappanuvole del 2008 e Lorenzo Fragola che ne realizzò una versione per l’album Zero Gravity del 2016.

La rivisitazione di Gianna Nannini La Donna Cannone per I Love My Radio arriva dopo Elisa con Mare Mare e Marco Mengoni con Quando (ne abbiamo parlato Qui e Qui).