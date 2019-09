Gianna Nannini La Differenza tracklist e copertina. La rocker oggi ha svelato a tutti i suoi fan la copertina del suo nuovo album di inediti oltre alla tracklist del disco che, tra le altre cose, conterrà anche un featuring.

Gianna Nannini La Differenza. Come già annunciato in questo articolo, a ottobre arriverà il nuovo album di inediti di Gianna Nannini, La Differenza. Oggi la cantante, “temporaneamente fuori uso” a sua detta, ha svelato ai suoi fan il titolo e una parte di una delle canzoni del nuovo disco.

La differenza arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme streaming, il 15 novembre per Sony Music Italia. L’album, come già anticipato, è stato registrato al Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennesse, nel regno della musica analogica.

GIANNA NANNINI LA DIFFERENZA TRACKLIST E COPERTINA

Nei giorni scorsi Gianna aveva già regalato ai suoi fan una piccola anteprima di una delle canzoni inedite contenute nel nuovo disco, Assenza.

Oggi sono state invece svelate la copertina, che trovate a seguire, e i titoli di tutte e 10 le canzoni della tracklist. Svelato anche il nome dell’unico duetto contenuto nel disco.

La Nannini infatti ha inciso insieme a Coez il brano Motivo. Da questa sera a mezzanotte l’album sarà in pre-order.

“La differenza tra l’acquisto di un album e preordinarlo è la fiducia, ordinando prima di ascoltarlo vuol dire che sapete già che vi piacerà.

Da mezzanotte potrete preordinare il mio nuovo album ‘La Differenza’, in uscita il 15 novembre. Intanto vi anticipo la copertina e i titoli delle canzoni…”

Ecco la tracklist de La Differenza:

La differenza Romantico e bestiale Motivo feat. Coez Gloucester Road L’aria sta finendo Canzoni buttate Per oggi non si muore Assenza A chi non ha risposte Liberiamo

Gianna Nannini è fresca vincitrice del Premio Tenco 2019 che ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo il 19 ottobre. Questa la motivazione espressa dal Club Tenco per il riconoscimento:

“Ha fatto il suo intimidito esordio sanremese davanti al pianoforte nel glorioso Tenco ’76. Ma in brevissimo tempo, e in maniera impetuosa, si è affermata abbattendo le staccionate tra la canzone d’autore e il rock.

Ha dimostrato in tutta Europa come non soltanto la lingua italiana potesse essere adatta a questo tipo di musica, come fosse possibile innestarvi linguaggi poetici e, soprattutto, come per la musica di spessore avessero scarso significato le barriere, le rigide definizioni e le separazioni stilistiche”.