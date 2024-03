Gianluca Grignani pronto al ritorno live: “Battisti era rock, Mogol lo edulcorava…”

Dal 22 marzo torna live Gianluca Grignani con un tour che anticipa l’uscita del suo nuovo disco di inediti, un progetto molto atteso visto che l’ultimo, “A volte esagero“, risale al 2014.

Nei giorni scorsi si è parlato del cantautore per un presunto ricovero in pronto soccorso. Grignani ci ha tenuto a specificare, all’alba dell’inizio del suo nuovo tour, che ad essere ricoverato è stato un suo amico e che lui era presente solo per accompagnarlo.

Attualmente Gianluca Grignani sta lavorando al suo album, il primo di una trilogia di dischi che ha il titolo provvisorio di “Verde smeraldo” mentre dal 22 marzo sarà live con “Residui di Rock’n’roll“.

Tra l’altro “Residui di Rock’n’roll” è anche il titolo di uno dei nuovi brani che lui definisce come, “forse la più bella che ho fatto“.

Tra l’altro parlando proprio di rock & roll in un’intervista rilasciata alla stampa, Grignani si è espresso senza peli sulla lingua anche sul fenomeno rock made in Italy degli ultimi anni, i Måneskin…

“I Måneskin hanno fatto una cosa bellissima che giova solo a loro […] Senza l’Eurovision non sarebbero dove sono e poi diciamolo, sono stati lavorati bene. La musica che fanno però non ha un’identità […] hanno svoltato ma il rock vero quando arriva al cuore svolta la vita di tutti prima ancora di chi lo fa“.

Rimanendo nel campo del rock non è mancato un elogio a Lucio Battisti e una critica a Mogol: “Lucio Battisti era rock e la gente lo capiva poi c’era Mogol che lo edulcora con testi a volte bellissimi a volte un po’ fuori tema. Mogol si sente un genio ma secondo me non lo è quanto crede…”

Gianluca Grignani tour 2024