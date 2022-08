Grossi problemi tecnici al live di Gianluca Grignani a viareggio. Il cantautore porta a termine il concerto esibendosi a cappella (VIDEO)

Venerdì 12 agosto 2022 Gianluca Grignani si è esibito a Viareggio. Una data complicata dal punto di vista tecnico che però è stata portata a termine dall’artista, con grande apprezzamento del pubblico presente, come solo un vero musicista sa fare.

In attesa di vederlo e, sopratutto, ascoltarlo ad ottobre nel grande concerto al Mediolanum Forum di Assago, a Milano, evento in cui omaggerà il suo album cult del 1996, La Fabbrica di plastica, attualmente il cantautore sta girando l’Italia con alcuni live estivi.

Ieri sera è toccato a Viareggio, per la precisione al Viareggio Beach Fest. Una data sold out in cui Gianluca Grignani ha dovuto dare prova di essere un artista completo capace di affrontare un live in qualsiasi forma.

È successo infatti che, a metà del concerto, alcuni gravi problemi tecnici alla strumentazione, problemi non dipendenti dall’organizzazione, hanno reso praticamente impossibile la prosecuzione del concerto come era prevista. A nulla sono serviti diversi tentativi di porre rimedio a queste problematiche.

Episodi di questo tipo nel mondo dei live posso accadere e ogni artista, quando accade, si trova davanti al dubbio: arrendersi all’evidenza scontentando il pubblico arrivato per poter ascoltare la sua musica oppure rinunciare alla “perfezione”, prendere in mano la chitarra e mettere tutta la propria anima e la forza delle proprie canzoni in un’esecuzione a cappella.

Gianluca ha scelto la seconda strada, e lo ha fatto anche in virtù della forza di canzoni nate in quella maniera intime, canzoni che possono vivere, essere suonate ed emozionare anche senza la forza di ulteriori strumenti e degli arrangiamenti.

Ed è così che Grignani ha concluso il concerto a cappella, in maniera inattesa, stupendo il pubblico presente. Certo, come è normale che sia, qualche critica che ha definito il concerto sotto tono e breve non è mancata (per la precisione poco più di 50 minuti di live). Ma l’alternativa sarebbe stata fermare il live e annullare la data.

Già in passato il cantautore aveva dato prova di poter emozionare e tenere il pubblico incollato con la sola forza delle sue canzoni “nude”. Molti fan ricordano per esempio un episodio simile avvenuto nel 2002 nel grande Anfiteatro di Acri, in Calabria. Un fortissimo temporale impedì per motivi di sicurezza di utilizzare qualsiasi tipo di strumento.

Il cantautore scelse di non annullare il concerto già iniziato ma di concluderlo con cinque pezzi, cantanti solo chitarra e voce, senza amplificazioni, insieme al pubblicò che resistesse con lui, ascoltando in religioso silenzio, sotto la pioggia.

