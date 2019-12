Giaime: fuori il nuovo singolo “Vodka”, prodotto da Andry The Hitmaker

È disponibile dal 19 dicembre il nuovo singolo di Giaime Vodka (Jive Records, divisione di Sony Music Italy), prodotto da Andry The Hitmaker.

Un brano che arriva durante il tour che sta facendo tappa in tutta la penisola al quale si aggiungerà un nuovo imperdibile evento al Gate di Milano, annunciata così sui social:

“Quando mi arrivano belle notizie sembra che non mi tocchino, che non gli dia peso o che me ne freghi, perchè rimango quasi impassibile, non voglio montarmi la testa, è un nemico con cui fare costantemente i conti.

Sentirvi in coro cantare i miei pezzi è l’unica soddisfazione vera per un’artista e per la mia prima vera data a Milano vi voglio tutti.”