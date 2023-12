Giaime torna con “Diamanti” per raccontare in modo gentile la fine di una storia d’amore

Torna giovedì 7 dicembre GIAIME con un nuovo singolo, “Diamanti“, fuori per la prima volta con M.A.S.T./Believe.

Il rapper milanese ha iniziato la sua carriera nel 2012 fondando la Zero2 insieme a Lazza, Mastarais, Martinez e Roman. Nel 2013, a soli 18 anni, pubblica il suo primo album, “Blue Magic“, con Universal Music.

Nel 2019 arriva il primo disco d’oro (per il singolo “Fiori“), le collaborazioni con Capo Plaza, Lazza, Emis Killa, Gué, Jake La Furia, Nashley, Rose Villain e Chadia Rodríguez.

Dopo due anni di pausa lancia nel 2023 “Storia”.

Il nuovo singolo “Diamanti” è stato prodotto da Joe Vain sotto la direzione artistica di The Ceasars. Con questa canzone prosegue il percorso di Giaime nella ricerca di un sound che affonda le radici nell’urban pop contemporaneo in cui elementi rap si mescolano a linee melodiche accattivanti.

“Diamanti” è un brano introspettivo, che mette al centro una storia d’amore terminata che l’artista racconta sospendendo il giudizio su quanto è andato storto per poterne celebrare gli aspetti positivi, per restituire rispetto – nonostante tutto – all’amore esistito tra due persone.

Questo nuovo brano non è stato scritto di getto da Giaime ma ha avuto diverse fasi di metabolizzazione prima di essere chiuso. Non si tratta di una traccia arrabbiata ma parla di una chiusura gentile senza sputare nel piatto dove si è mangiato, per preservare e dare luce ai ricordi rimasti intatti.