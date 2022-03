Torna Giaime con “Come se nulla fosse” e coinvolge il giovane talento di Pablo CT1

Giaime Come se nulla fosse testo e significato del nuovo singolo in uscita mercoledì 16 marzo per Sony Music Italy. Al brano partecipa anche l’artista Pablo CT1.

Continua così il percorso musicale di Giaime Mula, milanese classe ’95 che ha trascorso l’infanzia a Pescara fino al 2006, anno in cui ritorna nella sua città natale.

Tornato a Milano inizia a rappare fin da giovanissimo e, con alcuni amici, fonda la Zero2, collettivo rap del quale ha fatto parte anche Lazza.

Il successo arriva con la serie Gimmi Andryx, in collaborazione con il produttore Andry The Hitmaker. Da lì escono singoli come SESSO TUTTA LA VITA, TIMIDO, FINCHÉ FA GIORNO, MI AMI O NO feat. Capo Plaza e FIORI feat. Lazza, canzoni che lo impongono sulla scena fino al 14 febbraio 2020 giorno in cui pubblica MULA, al cui interno si trovano collaborazioni con Ernia, Vegas Jones, Lazza, Emis Killa, Pyrex e Andry The Hitmaker che ha prodotto l’intero EP.

Il secondo progetto discografico arriva il 28 maggio 2021, è l’album FIGLIO MASCHIO. Ora è giunto il momento di iniziare a gettare le fondamenta per il terzo album in studio.

Giaime come se nulla fosse significato

Esce mercoledì 16 marzo il nuovo singolo dell’artista, Come se nulla fosse, feat. Pablo CT1, già disponibile in presave qui.

Un beat incisivo e incalzante, barre taglienti, flow diversi e un rappato diretto e di sfogo caratterizzano questo nuovo singolo di Giaime, un brano street rap potente, destinato ad entrare in testa senza andarsene più via.

Il titolo è emblematico del messaggio che l’artista vuole dare ai suoi fan (dopo quasi un anno dall’ultimo album pubblicato). Il brano presenta la strofa dell’emergente Pablo CT1, nome caldo di Via Padova, seguito da diversi big della scena italiana.

Anche in questo nuovo singolo, Giaime racconta il suo mondo in modo diretto e sincero, sempre con grande consapevolezza e voglia sperimentare a livello di scrittura e di sonorità, confermando la continua crescita professionale e personale.

Giaime come se nulla fosse testo

In arrivo…