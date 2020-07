Ghemon live estate 2020

Sono passati alcuni mesi dall’uscita di Scritto nelle Stelle, l’ultimo album di Ghemon pubblicato coraggiosamente durante la dura fase del lockdown (ne abbiamo parlato Qui). Ora per l’artista che nel 2019 è saluto per la prima volta sul palco dell’Ariston con Rose Viola è il momento di tornare dal vivo.

“Finalmente una bella notizia: quest’estate ci vediamo! Saranno pochi speciali concerti.

Non potete capire la mia gioia nel potervi ritrovare in sicurezza e finalmente farvi sentire la forza dello spettacolo che abbiamo preparato. Come molti di voi sanno, #ScrittoNelleStelle è un album che si è fatto attendere per anni e anche in questo caso non ha smentito il suo senso profetico. Adesso partiamo con questi due appuntamenti e vi terrò informati per tutte le cose belle che accadranno questa estate. Poi arriverà anche il tour ufficiale, appena il ritorno alla normalità lo renderà possibile.”

Questo il messaggio postato sui social dal rapper e cantautore.

GHEMON LIVE ESTATE 2020

Ecco le prime tre date del tour estivo di Ghemon, prodotto da OTR Live.

25 Luglio – Prato – Pecci Summer Live // SOLD OUT

12 Agosto – Locorotondo (BA) – Locus Festival

31 Agosto – Milano – Castello Sforzesco

Chi aveva acquistato i biglietti per la data originariamente prevista per il 30 Aprile 2020 all’Alcatraz di Milano, potrà utilizzarli per il live al Castello Sforzesco e avrà la precedenza.

Per convertire i biglietti e per le altre informazioni, il sito di riferimento è www.otrlive.it.

“Riscriveremo assieme la nostra storia nelle stelle di quest’estate.”

Foto di Dave Rodriquez