Ghali Lunga vita a Sto. Usciranno nel mese di settembre, per la prima volta su supporto fisico, le prime canzoni dell’artista uscite nel 2017 per Sto Records.

Le canzoni contenute in questo progetto, fuori il 25 settembre per Sto Records / Atlantic, all’epoca furono rese disponibili solamente su You Tube.

Ciò nonostante i brani di Lunga vita a Sto conquistarono una buona fetta di pubblico. Al suo interno tutti quei brani realizzati da Ghali nel periodo antecedente alla pubblicazione del suo CD d’esordio, Album.

Cosa è successo prima del successo dirompente di Ninna nanna? Come si è evoluta la ricerca dello stile, del suono e soprattutto la storia di Ghali come Artista e Autore?

Con questo album si potrà conoscere meglio l’evoluzione di uno degli artisti di maggior successo del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

La raccolta uscirà su CD e su LP. All’interno della versione CD 12 tracce e gli Instrumentals mentre nella versione su LP sono inserite solo le full track.

Ecco la tracklist: