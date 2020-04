Gente di Mare, il brano che Raf e Umberto Tozzi portarono fino al terzo posto all’Eurovision Song Contest 1987, rivive in una nuova versione interpretata dal Dj Roberto Onofri insieme a tanti amici vip.

L’idea di Roberto Onofri è quella di puntare i riflettori sull’indotto nazionale del settore marittimo e aiutare la Protezione Civile contro il Coronavirus.

Per l’occasione, Roberto Onofri, dj e conoscitore del mondo del mare e da anni co-conduttore di programmi televisivi Capitani In mezzo al mare e de L’Oscar dei Porti ha chiamato a raccolta numerosi amici vip per dare vita a una suggestiva cover della celebre canzone.

Con lui interpreteranno Gente Di Mare numerosi amici, tra cui Red Canzian, Elisabetta Gregoraci, Piero Cassano, Matia Bazar, Maria Giovanna Elmi, Alessia Macari e Beatrice Pezzini.

All’appello non hanno voluto mancare neppure rappresentanti di aziende crocieristiche, autorità di sistema portuale, rappresentanti del turismo marittimo, autisti, piloti, medici di bordo e personale degli scali marittimi e tanti altri rappresentanti del settore. Oltre 140 operatori marittimi, provenienti da tutta Italia, hanno cantato collegati dalla propria casa, inviando poi il loro file amatoriale. Il tutto, poi, è stato montato dal Rovers Studio, con tutta l’equipe di Roma e Miami Beach di Italian Television Network, dando vita a un file audio e un videoclip che racchiude un coro.

“Sono nato in una città portuale e per lavoro mi divido tra Miami Beach, per un programma Tv sulle Crociere e il mondo dei porti mi appartiene e so quanto sta soffrendo in questo periodo.

Il progetto nasce per puntare i riflettori sul mondo del lavoro legato al mare, che per questo terribile virus si trova in ginocchio, rischiando tantissimo, basti considerare che il 70% dei lavoratori si trova in cassa integrazione.

Il ricavato sarà per la Protezione Civile e alla lotta contro questo maledetto virus. Sono davvero orgoglioso di tutto il mio gruppo di produzione.”