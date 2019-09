Genova per voi 2019. Si è conclusa ieri la settima edizione di Genova per Voi, il talent per autori di canzoni ideato da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti. Ha vinto, aggiudicandosi un contratto da autore per Universal Music Publishing Ricordi, Michelangelo Paolino.

La finale si è svolta a Varazze .

Michelangelo Paolino, nato nel 1991 ai piedi del Monte Vulture, in Basilicata, aggiudicandosi il Premio di Universal Music Publishing Ricordi, avrà diritto ad un compenso molto ambito, la scrittura di almeno due brani con autori di successo del Team Universal e la produzione e realizzazione in studio del demo degli stessi brani con la collaborazione di un arrangiatore.

La targa SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori è stata invece assegnata al venticinquenne pugliese Antonio Caputo.

Il contest inoltre darà modo a tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, di beneficere dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

GENOVA per voi 2019 le iniziative della settima edizione

Tanti gli eventi di Genova per voi 2019… mercoledì 18 settembre Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia, ha presentato gli otto Autori finalisti selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale, mentre giovedì 19 settembre una grande folla ha partecipato all’originale omaggio a Fabrizio De André All’ombra dell’ultimo sole ideato dal drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, direttore artistico del talent, che ha portato più di cento artisti sulla spiaggia della cittadina rivierasca.

Venerdì 20 settembre Federica Abbate, autrice di innumerevoli hit, da anni sempre in vetta alle classifiche, Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro e il celebre rapper torinese Willie Peyote – tra i principali autori scoperti da Genova per Voi, affiancati dal vincitore dell’edizione 2018, Simone Cremonini, sono stati protagonisti di un incontro musicale con il direttore di Rockol.it, Franco Zanetti, con il contributo della giornalista musicale Marinella Venegoni.

La Finale, sabato 21 settembre, presentata da Elisabetta Gagliardi, ha visto partecipazione del cantautore Franco Fasano.

Nella stessa serata al torinese di adozione Giovanni Narducci (Il Numero Diciotto) è andato il premio degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado “Fabrizio De André” di Varazze.

Il talent è prodotto da ATID con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Comune di Varazze e con la collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi.

Foto di copertina di Chiara Alloisio