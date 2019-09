Genova per voi 2019. Prenderà il via il 18 settembre per concludersi il 22 dello stesso mese a Varazze la settima edizione di Genova per Voi, il talent per autori di canzoni ideato Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti che ha lanciato nelle scorse edizioni artisti come Federica Abbate ed Emanuele Dabbono.

Dopo le prime selezioni il contest arriva alla fase finale. Mercoledì 18 settembre Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia, presenterà gli otto Autori finalisti selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale.

Giovedì 19 settembre il drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio, direttore artistico del talent, condurrà All’ombra dell’ultimo sole, un originale omaggio a Fabrizio De André nel ventennale della sua scomparsa che porterà centinaia di artisti sulla spiaggia della cittadina rivierasca.

Venerdì 20 settembre il giornalista musicale Franco Zanetti, direttore di Rockol.it, incontrerà tre dei principali artisti scoperti da Genova per Voi: Emanuele Dabbono, autore in esclusiva per Tiziano Ferro, il celebre rapper torinese Willie Peyote e Federica Abbate, autrice di innumerevoli hit, da anni sempre in vetta alle classifiche.

La Finale si svolgerà sabato 21 settembre, con l’amichevole partecipazione di Franco Fasano, autore di grandi successi del Festival di Sanremo e dello Zecchino d’Oro.

I Laboratori saranno guidati da Mario Cianchi (Publishing Manager di Sugarmusic) ed Emanuele Dabbono con la supervisione di Franco Zanetti.

Klaus Bonoldi (A&R senior di Universal Music Publishing) e Federica Abbate (autrice Universal Music Publishing) sottoporranno i Finalisti ad alcune prove di scrittura e composizione.

Il vincitore sarà premiato da SIAE e Universal Music Publishing Ricordi domenica 22 settembre a Villa Cilea (Varazze).

I Finalisti di Genova per Voi 2019 sono:

Antonio Caputo di Corato, Bari

Francesca Carboni di Quartu Sant’Elena, Cagliari

Teresa Chironna di Altamura, Bari

Eleonora Massimo di Milano

Giovanni Narducci di Isernia, Molise

Alessio Nelli di Civita Castellana, Viterbo

Michelangelo Paolino di Rionero in Vulture, Potenza

Tommaso Pavarini di San Donato Milanese, Milano

Gli otto autori finalisti sono stati scelti da Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino (A&R di Universal Music Publishing) fra una rosa di nomi selezionati dal Presidente di Universal Music Publishing Claudio Buja con Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti.

Il talent è prodotto da ATID con il sostegno di SIAE– Società Italiana degli Autori ed Editori, del Comune di Varazze e con collaborazione di Universal Music Publishing Ricordi.

GENOVA PER VOI 2019 il programma nel dettaglio

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

Piazza Bovani, Ore 17.30 – FUORI L’AUTORE Luca Galtieri (Striscia la Notizia) presenta i giovani autori finalisti. Con Franco Zanetti (giornalista musicale, direttore di Rockol), Emanuele Dabbono (cantautore e autore in esclusiva per Tiziano Ferro), Mario Cianchi (Publishing Manager Sugarmusic)

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Piazza Bovani, Ore 17.30 – Presentazione del libro Tutto De André (Arcana) di Federico Pistone (giornalista del Corriere della Sera). Conduce Franco Zanetti.

Passeggiata, Ore 18.30 – La Banda musicale “Cardinal Cagliero” guida pubblico e Artisti alla spiaggia

Spiaggia, Ore 19 – ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE Tributo popolare a Fabrizio De André. Al tramonto, tutti gli Artisti presenti cantano Il Pescatore. Tutti sono invitati a portare la chitarra (la canzone verrà eseguita in LA maggiore). Con: Gian Piero Alloisio, Giovanna Badano, Stefano Betti, Edoardo Chiesa, Coro Quattro Canti, ASD DanzaStudio Varazze, Gianni Martini, Ferruccio Masci e Antonio Barone, Gruppo PalcoscenicoDanza, RedLine, Team Pocket, TieniViva Gospel Voices, i Vegetti, la band Zueno e altri Artisti

VENERDÌ 20 SETTEMBRE

Piazza Bovani, Ore 17.30 – GENOVA PER VOI – LA STORIA Conversazioni musicali con Federica Abbate, Emanuele Dabbono e Willie Peyote Conduce Franco Zanetti

SABATO 21 SETTEMBRE

Piazza Bovani, Ore 17.30 – LE CANZONI DELLO ZECCHINO D’ORO e altre famose canzoni per bambini Con Franco Fasano

Ore 18 e 30 – “LA FINALISSIMA” Con gli otto Finalisti di Genova per Voi. Presenta Elisabetta Gagliardi

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.