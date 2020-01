Generic Animal fuori il singolo “Presto” in duetto con Franco126

Generic Animal è lo pseudonimo con cui Luca Galizia, cantante e musicista classe 1995, propone – ormai da qualche anno – il suo progetto solista. Dal 6 dicembre 2019, è in rotazione radiofonica e negli store digitali il suo nuovo singolo: Presto.

Il brano vede la collaborazione di Franco126; e anticipa l’uscita dell’album di Generic Animal, prevista a inizio 2020.

Presto, prodotto da Fight Pausa, è una ballad che si apre con un arpeggio di basso distorto e che presenta un ritmo destinato a rimanere in testa. Il testo della canzone è un flusso di coscienza che esprime la difficoltà di una relazione di coppia e il senso di inadeguatezza nei confronti della persona che si ama.

Presto è composta e suonata da Luca Galizia e Carlo Luciano Porrini; il testo è dello stesso Luca Galizia e di Federico Bertollini, che ha partecipato anche alla realizzazione del pezzo come voce addizionale.

Generic Animal ha scelto Presto come primo estratto del suo nuovo lavoro discografico, che sarà realizzato con il sostegno del MiBACT e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

on line il video surreale di presto

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto da No Text Azienda e on line dal 20 dicembre 2019. Si tratta di un video che trasporta le difficoltà relazionali al centro della canzone in una dimensione di claustrofobia metropolitana.

Il mondo e i suoi personaggi sono colorati di viola. La vita è rappresentata all’interno di un vagone della metro, che non si sa da dove parte, né dove è diretto. Un surreale personaggio urbano gioca e dialoga con una telecamerina di sorveglianza per trasfigurarsi poi in un avatar, abitante di un micro-universo racchiuso in una game app da smartphone.

La realtà fa capolino solo in chiusura di video; e si riduce ad una fugace ripresa notturna di un quartiere newyorkese, effettuata con una telecamerina digitale dall’interno di un appartamento.

Generic Animal – Presto feat. Franco 126 – Video

Generic Animal in tour

L’uscita del nuovo album di Generic Animal non è l’unica notizia riguardante il cantante. Per il 2020, Generic Animal ha infatti annunciato anche il suo ritorno dal vivo.

Il cantante terrà una serie di concerti nei club italiani, accompagnato sul palco per la prima volta da una band vera e propria. Qui di seguito trovate le prime date confermate:

26 febbraio – Santeria Toscana 31 – Milano

6 marzo – Viper – Firenze

7 marzo – Monk – Roma

13 marzo – New Age Club – Roncade (TV)

14 marzo – Bronson – Ravenna

19 marzo – Hiroshima Mon Amour – Torino

21 marzo – The Cage – Livorno

28 marzo – Latteria Molloy – Brescia

4 aprile – Locomotiv – Bologna

8 aprile – Mangiadischi Live Club – Pescara

9 aprile – Mercato Nuovo – Taranto

11 aprile – Galleria 19 – Napoli

Il calendario è in continuo aggiornamento. Per notizie e informazioni, è possibile visitare il sito www.bpmconcerti.com oppure i social di Generic Animal (Facebook e Instagram).

Generic Animal, ecco chi è

Generic Animal è lo pseudonimo di Luca Galizia, originario della provincia di Varese e milanese d’adozione. Il nome nasce dal disegno di un animaletto, senza sesso e senza specie, realizzato qualche anno fa da Luca stesso.

Il primo singolo Broncio esce il 10 novembre 2017; e a gennaio 2018, Generic Animal esordisce con il disco omonimo, edito da La Tempesta. L’album è prodotto da Marco Giudici; i testi sono scritti da Jacopo Lietti; il sound va dall’hip-hop all’emo midwest, con un pizzico di atmosfere medievali. Alla pubblicazione del disco segue un tour, che porta Generic Animal a suonare in più di ottanta locali in tutta Italia.

A luglio 2018, Generic Animal pubblica due singoli, Aeroplani e Gattino, che preannunciano l’uscita del secondo album Emoranger. Il disco presenta un imprinting più trap ed edulcorato.

Nello stesso periodo, Luca comincia a collaborare con vari esponenti della scena hip-hop e trap romana. Lavora alla produzione artistica del primo album di Ketama 126, Rehab, e di Romanzo Rosa di Pretty Solero. Realizza i pezzi Un drink o due e Non dormo mai di Mecna.

Da ultimo, collabora al tour estivo di Rkomi, come chitarrista e voce addizionale; e ricomincia a lavorare con il produttore Fight Pausa.