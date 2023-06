Gemitaiz dopo le dure parole su Silvio Berlusconi nel giorno della morte porge le sue scuse alla famiglia

Nel giorno della morte di Silvio Berlusconi, il 12 giugno 2023, sono arrivate a mezzo Instagram Stories durissime parole da parte di Gemitaiz, parole che trovate in questo nostro articolo.

Il contenuto dei post del rapper è stato giudicato da molti indelicato, al di là della singola libertà di espressione di ognuno, in quanto postato proprio nelle ore in cui il politico era scomparso e in cui alcune persone, amici e familiari, stavano soffrendo.

Tra le persone note che hanno criticato il gesto di Gemitaiz ci sono stati Aurora Ramazzotti (indirettamente, vedi qui) e Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha scritto sui social quanto segue:

“Gemitaiz sei un povero cog**one frustrato infelice e insoddisfatto della tua vita di me**a… Vuota come la tua testa. Rip“.

Nella giornata di ieri, 13 giugno, il rapper, contestato anche da chi gli dava dell’ipocrita in virtù della sua partecipazione al LoveMi di Fedez, in onda proprio sulle reti Mediaset, ha fatto un passo indietro arrivando a scusarsi con la famiglia Berlusconi. Queste le sue parole:

“Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. È stata un’uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio.

Ci tengo anche a dire che non era certo mio interesse essere al centro dell’attenzione mediatica, a volte dimentico di essere un personaggio pubblico e mi scordo di mettere i filtri nel comunicare. In ogni caso accetto le conseguenze delle mie azioni qualunque esse siano, come è giusto che sia.

Davide”