Aurora Ramazzotti contro chi offende Berlusconi sui social nel giorno della morte

La morte di un personaggio divisivo, ma comunque centrale nella politica e nell’imprenditoria italiana, come quella di Silvio Berlusconi ha ovviamente scatenato i social. E così come vi abbiamo riportato della reazione di Gemitaiz positiva alla scomparsa dell’ex premier, così altre personalità dello spettacolo criticano chi possa gioire della morte di qualcuno, in primis Aurora Ramazzotti.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, fresca mamma e in procinto, non si sa ancora quando, di debuttare nel mondo della musica (vedi qui), ha commentato con queste parole postate in una storia Instagram l’atteggiamento di quanti oggi stanno gioendo pubblicamente:

“Lo dico? Il concetto ‘liberty di pensiero’ è stato completamente distrutto dai social. No, nessuno ha il diritto di esultare per festeggiare o strumentalizzare la morte. No, non importa che fosse un politico e nemmeno che siate contro quello che chiamate buonismo che la morte porta con sé.

Esprimere cordoglio per un decesso è usanza da sempre nel rispetto della famiglia e delle persone vicine al defunto.

Avete avuto 86 anni per dire di lui ciò che volevate. Usare i social per diffamarlo oggi non è libertà di pensiero, è indelicatezza verso chi lo ama, visto che lui non più qui per rispondere. Se non volete accodarvi al (e cito) ‘finto buonismo’, cucitevi la bocca o mettetevi quelle mani in tasca per una buona volta.

Nessuno vi costringe a scrivere cose belle, ma almeno oggi le cattiverie pensatele e basta… L’ho detto.”

A chi si riferisca nello specifico Aurora Ramazzotti con le sue parole non è dato saperlo, sicuramente quanto da lei detto si può associare anche a quanto dichiarato dal rapper Gemitaiz. E voi cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere sui social.