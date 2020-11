Gemitaiz QVC9, in arrivo il prossimo 6 novembre un’ora dopo la mezzanotte il nuovo mixtape dell’artista che ha appena festeggiato il trentaduesimo compleanno.

QVC9 – Quello Che Vi Consiglio Vol. 9, pubblicato da Tanta Roba Label e distribuito da Universal Music Italia, arriva a due anni di distanza da QVC8, mixtape rilasciato in free download. QVC9 sarà disponibile in streaming e digitale su tutte le piattaforme e già ora in pre-order e in pre-save.

L’ultimo progetto discografico di Gemitaiz è Scatola Nera, realizzato insieme a MadMan e pubblicato il 20 settembre 2019. Il progetto ha conquistato un disco di platino. Nella primavera 2018, invece, uscì il fortunato album Davide premiato dal pubblico con 2 platini.

A luglio 2020 Gemitaiz ha lanciato con Mace e Manuel Marini il progetto di beneficenza Bianco/Gospel, i cui proventi sono stati destinati all’ONG COOPI.

GEMITAIZ QVC9 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 9

“Il nuovo mixtape è nato come tutti i miei mixtape precedenti, dall’esigenza di scrivere ed esprimermi in maniera differente da un disco ufficiale, per mantenere la magia di 11 anni fa, quando è cominciata. Questo però è un gradino sopra agli altri 8 volumi se vogliamo, perché la musica è tutta inedita e ci sono diverse canzoni prodotte da me medesimo, per me è la prima volta che succede. Una rinascita.”

Queste le parole di Gemitaiz per descrivere il nuovo progetto.

La cover di QVC9 è un’opera realizzata dalla giovane artista inglese Oh De Laval, un vero e proprio quadro ispirato alla vita di Gemitaiz.