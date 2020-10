Gemitaiz oggi, attraverso le sue Instagram stories ha raccontato di un diverbio avvenuto sui social nel 2013 tra lui e Moreno e nel farlo ha voluto spronare chi vuole fare musica a non partecipare mai ad un talent show.

Ecco le parole del rapper:

“Oggi vi renderò partecipi di una cosa incredibile. Allora nel 2013, ve lo ricordate voi Moreno? Moreno. Praticamente io avevo fatto una rima, credo in ‘Quello che vi consiglio 4’, avevo fatto una rima contro di lui. Lui aveva trovato il mio numero di cellulare e mi aveva scritto – Sei un coxxxione, non sai rappare – cose così no? Moreno. Io gli risposi tipo ridendo. Lui allora continuò ed io lo derisi perché lui ad Amici di Maria De Filippi aveva cantato ‘Parole di ghiaccio’ di Emis Killa ed era stata una cosa ridicola perché a quei tempi figurati se un rapper cantava una canzone di un altro rapper, poi in un reality come quello, un talent. Era una cosa ridicola. Quindi io gli scrissi – Ti prego canta Parole di ghiaccio per me.- Lui rispose – Tu canta con quella voce di merda il nome del doppio disco di platino -” con a seguire insulto omofobo in lingua inglese che evitiamo di riportare.

La discussione si chiuse così. Oggi, spronato dall’apparizione di questo ricordo su Facebook Gemitaiz ha deciso di raccontare la storia e usarla come monito per tutti gli artisti di qualsiasi genere musicale… “Non partecipate mai ad un talent“.

“Io sto facendo queste storie perché mi è tornato il ricordo di Facebook di questa cosa, non ci avevo più pensato, e poi perché volevo spiegare a tutti che non fotti con me, io rappo meglio di te. La seconda cosa è che i talent non servono a niente, quindi se voi andate in un talent è come se voi voleste imparare a cantare e invece che a scuola di canto andate a fare il karaoke nei bar. È la stessa cosa. Voi se volete fare gli artisti non andate nei talent, non vi fate dire dagli altri cosa dovete fare, non pensate che vedete uno che esce famosissimo un anno, fa doppio disco di platino, poi però fa solo quello nella vita.

Moreno, dove sei finito? Dov’è il triplo disco di platino del 2014/14/16/17? Dove stanno? I miei stanno nel corridoio prima del salotto. Ci sono un po’ di platino che ormai non so più che farci…

Uno scultore polacco, un genio per quanto mi riguarda, Szukalski , lui diceva che sei vuoi fare l’arte non devi andare a scuola, perché tutte quelle nozioni didattiche, che è anche normale che ci sia, manipoleranno prima o poi i tuoi gusti, che non saranno più i tuoi gusti originali, quelli che avresti scelto tu senza nessun altro e in qualche modo, anche inconsciamente lo studio delle materie artistiche rovina poi la tua espressione personale. Magari è sbagliato, magari non è vero, però io la penso così.”

Aggiornamento

Nel corso della giornata Moreno ha risposto. Clicca su continua.