Continua il dissing, a senso unico, di Gemitaiz nei confronti di Jovanotti: "Potessi organizzare anche io un bel beach party vestito da Jack Sparrow..."

Qualche giorno fa Gemitaiz ha dato il via ad un vero e proprio dissing, a senso unico visto che il direttore interessato (e criticato) Jovanotti non ha mai risposto, su Instagram.

Tutto è partito quando alcuni Gemitaiz ha voluto rispondere pubblicamente ad alcuni suoi fan che gli avrebbero chiesto nei Direct Message se avrebbe preso parte da una data del Jova Beach Party. Per tutta risposta sono arrivate dure parole nei confronti di Jovanotti. Le trovate in maniera integrale nell’articolo qui sotto ma, per i più pigri, il suo pensiero su Lorenzo si può riassumere in queste parole: “è un pagliaccio che si è venduto quando ha visto il cash“.

A quanto pare, come è normale che sia, le parole di Gemitaiz hanno scatenato i fan di Jovanotti, “dei 40/50enni” come dal rapper 34enne sottolineato con una certa ironia, che hanno difeso l’artista.

E così, dopo una prima risposta a mezzo Instagram Stories, nel giorno di Ferragosto Gemitaiz ha sentito la necessità di rispondere a chi lo ha accusato di praticare uno degli sport dell’estate 2022 ovvero attaccare Jovanotti per creare attenzione (o Hype, in gergo giovanile).

“Vari video e fotogrammi di me in giro per l’Italia quest’estate che cerco un po’ di hype perché non mi conosce nessuno. Magari potessi organizzare anche io un bel beach party vestito da Jack Sparrow” ha scritto Gemitaiz accompagnando queste parole con una foto di lui con finte lacrime e i video di alcuni concerti in cui quest’estate migliaia di persone hanno saltato e cantato ai suoi concerti.

Del resto non è un mistero che con 37 dischi di platino e 39 dischi d’oro nell’era FIMI Davide, questo il suo vero nome, è indubbiamente uno dei rapper più amati e seguiti dal pubblico. Il suo ultimo disco, Eclissi, uscito a maggio, è stato certificato con il disco d’oro.

Anche per questo in molti non capiscono il bisogno di continuare questo dissing a senso unico a cui Jovanotti, almeno ad oggi, non sembra voler dare seguito.

